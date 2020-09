Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Sigter mod bredt forlig

John Schmidt Andersen håber, at byrådet kan samles om at spare 30 millioner kroner i i næste års budget - efter at have tilført 55 millioner kroner til kerneområder

Lokalavisen Frederikssund - 15. september 2020 kl. 13:54 Af Henrik Gregersen

"Jeg ved, det kan virke mærkeligt, at man på den ene side tilfører 55 millioner kroner og så samtidig er nødt til at sige, at nu skal vi finde 19 millioner kroner. Mindst."

Sådan lyder det fra borgmester John Schmidt Andersen (V) forud for, at de egentlige budgetforhandlinger går i gang, og mens borgerne fortsat har mulighed for at byde ind med høringssvar - både med gode ideer og med kritik af spareforslag eller påtænkte investeringer.

Ikke desto mindre er det altså dén situation, Frederikssund Kommune står i.

For mens man har tilført de 55 millioner kroner til blandt ældre- og handicapområdet, er man banket gennem det såkaldte serviceloft - som dækker over det beløb, som de enkelte kommuner må bruge på et år på service til borgerne - med de 19 millioner kroner.

Serviceloftet bliver aftalt mellem den siddende regering og kommunerne hvert år, når der forhandles kommuneøkonomi for det kommende år.

"Og der er det sådan, at uanset hvilken farve regeringen har, så er vi jo forpligtet til at overholde det. De 19 millioner kroner er altså nogle, vi skal finde," konstaterer John Schmidt Andersen.

For at finde pengene har administrationen udarbejdet et såkaldt handlingskatalog, hvor man peger på mulige besparelser. De mest politisk ikke-gangbare muligheder er på forhånd pillet ud at kataloget, og dermed er besparelses-kataloget endt på at præsentere politikerne for sparemuligheder for 42 millioner kroner. Plus de ideer, politikerne selv byder ind med.

"Det er vigtigt at sige, at det jo er et bruttokatalog, så det ikke er det hele, der kommer i spil. Nu bruger vi så høringsperioden til rent faktisk at lytte til, hvad borgerne bidrager med i stedet for at have travlt med at præsentere et budgetforlig. Så går vi til forhandlingerne, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om. Jeg tror egentlig, vi kan blive enige om det meste, men selvfølgelig kan der være ting der skiller," siger han til Lokalavisen.

30 mio. kroner

Selv vil borgmesteren gerne ende med besparelser for cirka 30 millioner kroner:

"Det vil jeg gerne, fordi jeg mener, det er nødvendigt for en kommune på vores størrelse at vi har et anlægsbudget, der er lidt højere, end i den ti-årige investeringsplan, hvor der er afsat en milliard kroner over ti år til anlæg. Og så er det nødvendigt med et lidt højere overskud på driften," siger han og fortsætter:

"Jeg mener ikke, vi længere har nogle egentlig lavthængende frugter, vi bare kan hive ind. Det vil heller ikke være passende, hvis jeg sidder og begynder at forhandle gennem avisen. Men der er alligevel nogle ting, jeg tænker, vi ikke kommer uden om i år og de kommende år.

Den ene er at afvikle den overkapacitet, der er opstået på plejeområdet, efter der er kommet et friplejehjem. Når så mange af plejehjemmets borgere er fra Frederikssund Kommune, er der ikke behov for samme antal plejehjemsplads hos os, som der har været før.

Den anden er en samling af rådhusfunktionerne. Ambitionen for det, vi kaldte "space management" var, at vi skulle udnytte vores kvadratmeter bedst muligt. Det kom vi ikke i mål med, og det er et af de områder, hvor vi kan frigøre nogle penge, uden negative konsekvenser for borgere og service."