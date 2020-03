Borgmester foreslår nordsjællandske kommuner at bruge den ledige kapacitet på hospitalet i Frederikssund til de Corona-smittede borgere, der hjemsendes fra hospitalerne men fortsat har behov for pleje. Foto: Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Foreslår samlet Corona-indsats i Frederikssund

I stedet for at spredte Corona-pladser rundt om i kommunerne, bør der etableres en Corona-afdeling på sygehuset i Frederikssund mener Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen

Lokalavisen Frederikssund - 26. marts 2020 Af Henrik Gregersen

Nu, hvor Nordsjællands Hospital har droppet planerne om at bruge det lokale hospital i Frederikssund som hospital for de ikke-intensive Crorona-patienter, bør en række nordsjællandske kommuner i stedet gå sammen om at udnytte kapaciteten og forholdene på stedet til en fælles-kommunal Corona-indsats.

Dét forslag kommer fra Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V).

"Man kan snart ikke åbne en avis uden at høre, hvor presset sundhedssektoren bliver i de kommende uger. Med en trussel om flere og flere borgere, der smittes med Covid, forventes der et stort pres på Hospitalssenge," hedder det indledningsvist i et brev, der nu sendes til andre kommuner.

Brevet fortsætter:

"Senest har Nordsjællands Hospital meddelt kommunerne i hospitalets optageområde, at de dels forventer at hjemsende Covid-19 patienter til kommunerne, som ikke er indlæggelseskrævende. Nogle af disse patienter sendes i isolation i eget hjem og skal måske håndteres i hjemmeplejen, mens andre skal tilbage på kommunernes plejecentre eller andre botilbud med fare for at smitte de andre beboere og medarbejdere, som vi indtil videre ikke kan få testet for COVID. Der er virkelig basis for nogle lange smittekæder!. Derfor er vi i flere kommuner, hver især gået i gang med at etablere små isolerede afsnit på plejecentre mv. til de hjemsendte plejekrævende COVID-smittede borgere. Vi er også alle sammen pressede ift. nogle typer af værnemidler."

Derfor er kommunerne hver især i gang med at oprette, hvad john Schmidt Andersen betegner som 'mini-hospitaler til behandlings- og plejekrævende borgere. Både med og uden Covid19.

Mere rationelt Og dét kan ifølge borgmesteren altså gøres mere rationelt:

"På Frederikssund Hospital er der masser af tomme stuer, tilgængelige senge, linned mv. og mulighed for at få det hurtigt vasket igen. Der er et køkken, der hver dag producerer mad, der er portører, der er nem adgang for sygetransport, akutmodtagelse og der er også adgang til ilt og sug - hvis der skule være behov herfor. I stedet for, at vi hver især i kommunerne skal døgnbemande små afsnit, vil der her være en tilstrækkelig volumen til at bemande afdelinger med professionelle medarbejdere, hvis vi går sammen om at løse opgaven. Vi har svært nok ved at skaffe tilstrækkeligt med medarbejere, så lad os gøre det effektivt i disse tider," lyder opfordringen, hvor John Schmidt Andersen understreger, at han ikke er optaget af, om det bliver kommuner eller regionen, der i sidste ende skal stå for driften:

"Det er jeg ikke så optaget af lige nu. Den regning tager vi bagefter. Nu handler det om at give vores syge borgere et godt tilbud i professionelle rammer og med et professionelt sundhedshold," konstaterer han.

Planen var oprindeligt, at hospitalet i Frederikssund skulle have 84 sengepladser reserveret til Corona-patienter.

Men efter få dages indsats blev denne plan skrinlagt, da det viste sig, at tilstanden for Corona-smittede kunne ændre sig så hurtigt, at det var vigtigt at være tættere på intensiv-afdelingen i Hillerød.