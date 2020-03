Såfemt det bliver nødvendigt at opføre et dige på det jordstykke, Niels Viuff har købt ned til den offentlige sti, har Frederikssund Kommune forpligtet sig til at betale. En fejl, lød det i onsdags fra borgmester John Schmidt Andersen (V) på byrådsmødet.

Borgmester: Fejl at betale politikers dige

Tinglysning flugter hverken med praksis eller politisk beslutning

Lokalavisen Frederikssund - 02. marts 2020 kl. 11:27 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tale om en klokkeklar fejl, når Frederikssund Kommune har forpligtet sig til at betale udgifterne, såfremt det bliver nødvendigt at opføre et dige på en del af dén grund, byrådsmedlem Niels Viuff (K) sidste år købte ned til Roskilde Fjord.

Men først på et senere tidpunkt vil det være muligt at fastslå, hvor dyr fejlen kan blive for kommunen.

Det står klar efter onsdagens byrådsmøde, hvor en borger i spørgetiden spurgte ind til blandt andet dette forhold.

Ifølge borgmester John Schmidt Andersens svar, er det helt normalt praksis, at der ved salg tinglyses forskellige betingelser, og i dette tilfælde var det et ufravigeligt krav, at kommunen ville sikre sig retten til at kunne anlægge et dige uden 'hverken at skulle tilbagekøbe eller via eksproriation,' hed det i svaret, der fortsatte:

" Det var således et ufravigeligt krav, at der blev sikret en senere mulighed for en digeløsning ud mod fjorden.

I sagen er der dog desværre pågået den fejl - eller uopmærksomhed - at deklartionen anviser, at kommunen skal afholde de udgifter, en eventuel digeløsning måtte medføre, og dette er ikke i fuld overensstemmelse med den politiske beslutning og ejheller med praksis.

Såfremt der på et senere tidspunkt måtte opstå behov for at lave et projekt til kystbeskyttelse, vil byrådet efter kystbeskyttelseslovens §9 kunne pålægge alle ejere af fast ejendom, der opnår en fordel eller beskyttelse, at bidrage til dét projekt, man laver.

Først på dét tidspunkt, vil det være muligt at vurdere konsekvenserne og størrelsesordenen af den begåede fejl," konstaterede John Schmidt Andersen (V).