Der er nu sket en organisations-ændring, der skal kvalitetssikre de papirer, borgmesteren skal skrive under på, fortæller John Schmidt Andersen. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Det må ikke ske igen

Alle køb og salg af ejendomme bliver nu vurderet af jurist

Lokalavisen Frederikssund - 30. september 2020 kl. 07:52 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

"Du kan næsten selv gætte, hvordan jeg har det med det, og jeg tror ét kvalificeret gæt bør være nok."

Læs også: Styrelse overvejer sag mod kommune

Sådan lyder det fra borgmester John Schmidt Andersen (V) i en kommentar til dén sagsbehandling, der endte med, at Frederikssund Kommune havde indgået en aftale med Niels Martin Viuff om, at kommunen fremadrettet ville påtage sig de økonomiske forpligtelser, hvis det blev nødvendigt at anlægge et dige på det lille jordstykke, han havde købt af Frederikssund Kommune.

"Jeg har det selvfølgelig virkelig dårligt med, hvad der er sket. Der er aldrig to sager, der er helt ens, når det handler om salg af ejendom. Det usædvanlige er ikke, at man har bedt køber komme med et udspil til en servitut eller andet. Det usædvanlige er, hvis man ikke efterfølgende har nogen dialog om indholdet og bare sender det videre. Der er ingen, der har gjort det med vilje, men det er en fejl. Der har ikke været den tilstrækkelige kvalitetssikring af sagen, som er nødvendig, og som jeg er nødt til at stole på, når jeg skal skrive under. Hverken jeg eller andre har jo en chance for at være helt inde i detaljerne i alle sager, og derfor er jeg nødt til at kunne stole på det, jeg får fra forvaltningen," siger John Schmidt Andersen.

Ifølge ham har sagen betydet en ændret praksis i Frederikssund Kommune:

"Vi har lært af det her. Vores tekniske direktør har skabt en organisatorisk enhed, der skal sikre, at der er den nødvendige kvalitetssikring og en juridisk gennemgang af sagerne, inden der bliver skrevet under i forbindelse med køb og salg. Og så bliver intet længere skrevet under af mig, før kommunaldirektøren har skrevet under," siger John Schmidt Andersen til Lokalavisen.

