Borgmester John Schmidt Andersen (V)

Borgmester: Brug for fælles indsats

Lokalavisen Frederikssund - 13. marts 2020 kl. 19:51 Af John Schmidt Andersen, Borgmester

kommentar Coronavirussen har for alvor ramt Danmark. Vi står i en situation, hvor det er vigtigt, at vi passer godt på os selv og hinanden. Derfor har Frederikssund Kommune selvfølgelig også fulgt regeringens udmelding om at sende alle medarbejdere hjem, der ikke varetager kritiske funktioner. Det er et tiltag i indsatsen mod coronavirus, som kommer til at berøre rigtig mange borgere.

Kommunens krisestab, med mig som borgmester i spidsen, mødes dagligt for at tage stilling til situationen.

I kommunen har vi et stort ansvar for vores ældre og særligt udsatte borgere. Dem bliver der selvfølgelig fortsat taget hånd om, og vi er klar til at modtage borgere, der bliver sendt hjem fra hospitalerne for at frigøre plads der. Der er oprettet nødberedskaber, så vi kan sikre, at der hele tiden bliver ydet pleje og omsorg, hvor det er nødvendigt.

Skolerne er lukkede fra mandag, men det er vigtigt, at både forældre og elever er opmærksomme på, at undervisningen fortsætter. Hold jer orienteret via Aula.

Også dagtilbud er lukket fra mandag. Derfor er der etableret nødpasning, som primært er for forældre, der varetager samfundskritiske funktioner samt forældre, der af anden årsag ikke kan undværes i deres jobfunktioner.

Jobcentret er lukket for personlige henvendelser, men kører med et nødberedskab, så det ikke får konsekvens for borgeres ydelser. Man kan altså stadig søge om og modtage ydelser.

Borgercentret holder lukket for personlige henvendelser, men telefonerne er bemandet, så I kan ringe ind, hvis I har akutte spørgsmål. Callcentret kan ikke svare på spørgsmål om selve coronavirus. Hvis I har spørgsmål af den karakter, kan I ringe til den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.

Situationen ændrer sig hele tiden, og vi forsøger at informere så hurtigt, vi kan. I kan følge med på www.frederikssund.dk/kriseinformation og på kommunens Facebookside.

Derudover vil jeg opfordre jer til at følge med på myndighedernes side www.coronasmitte.dk og generelt i mediernes dækning af situationen.

Afslutningsvis vil jeg forsikre jer om, at vi følger situationen nøje og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er en ganske uvant situation for os alle, men ved fælles hjælp er jeg overbevist om, at vi sammen kan overkomme udfordringerne.