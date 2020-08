Borgmester: Behov for flere betjente - også lokalt

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) vil gerne have en bid af kagen, når der skal drysses nærpoliti-enheder ud over landet med rund hånd.

"Sørg nu for at få uddannet og ansat flere politifolk, og lav så dernæst en fast lokal bemanding på stationerne rundt omkring i landet – herunder naturligvis også i Frederikssund," lyder opfordringen således i et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S), der mandag foran stationen i Frederikssund lancerede regeringens bud på en politireform.