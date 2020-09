I spidsen for gruppen af modstanderne af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro er fra venstre Stefan G. Rasumssen, Søren Wesseltoft, Kenneth Jensen og Susanne Bartholin. Foto Søren Wesseltoft.

Borgergruppe for betalingsfri bro: "Tiden arbejder for os"

Kenneth Jensen, er indædt modstander af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Et år efter indvielsen af den nye fjordforbindelse, har han endnu ikke opgivet at få afgiften fjernet. Langtfra

Lokalavisen Frederikssund - 23. september 2020 kl. 13:01 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skulle have været mere end fire gange så meget trafik over Kronprinsesse Marys Bro, end der reelt set er. I hvert fald ifølge Vejdirektoratets prognose som lød på, at 12.000 trafikanter dagligt ville passere broen inden for en årrække.

Men faktum er, at kun ca. 2.600 bilister vælger at styre køretøjet over den et år gamle bro hvert døgn. For de fleste vælger at kører over Kronprins Frederiks Bro, ikke fordi det nødvendigvis gør køreturen kortere. Nej, de gør det, fordi den er gratis.

I spidsen for gruppen af modstandere mod brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro er Kenneth Jensen, Susanne Bartholin, Stefan G. Rasmussen og Søren Wesseltoft.

For syv år siden oprettede de borger-gruppen 'Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro'. I dag, et år efter broen blev indviet, har gruppen 8500 medlemmer, som ingenlunde har opgivet kampen for at få fjernet brugerbetalingen, det fortæller Kenneth Jensen:

"Vi lever i bedste velgående. Det er vi jo nødt til, for vi har endnu ikke fået fjernet afgiften." Kenneth Jensen fortæller, at gruppen hele tiden har været klar over, at de skulle væbne sig med tålmodighed:

"Det ville blive på den længere bane, at vi ville få ændret noget. Faktisk vil det først være realistisk efter næste valg, men det vidste vi godt. Det giver os tiden til at samle beviser for, at vi har ret i, at folk ikke benytter den nye bro, så længe der skal betales afgift. Og de oprindelige prognoser, som først sagde, at der ville være 12.000 bilister, som ville benyttet broen i døgnet, hvor de efterfølgende satte tallet ned til 8.500, holder ikke stik. Det er stadig helt urealistisk." Kenneth Jensen tilføjer:

"End ikke i år, hvor der er pæne trafiktal, fordi folk er blevet hjemme i sommerferien, kommer vi slet ikke op i nærheden af Vejdirektoratets prognoser.

En lang, sej kamp Med andre ord, er der ifølge Kenneth Jensens beregninger, lang vej til, at økonomien for Fjordforbindelsen hænger sammen.

"Jeg tror, at tiden arbejder for os, så de på et tidspunkt indser, at det her kommer ikke til at hænge sammen. Vi bruger derfor tiden på, at finde de sprækker der er i aftalen, og at finde dokumentation for, at det ikke hænger sammen. Det kommer stille og roligt, og til sidst er sprækken så stor, at der er en politiker som har modet til at sige, at det her bliver vi nødt til at kigge på, og så skal pengene komme et andet sted fra," siger Kenneth Jensen og tilføjer:

"Lige nu bruger de 14,8 mio. kr. årligt på at drive et betalingsanlæg. Pengene er fordelt med 9 mio. kr. til betalingsanlægget, 5 mio. kr. til Vejdirektoratets administration og 0,8 mio. kr. til brobestyrelsen. Fjerner de brugerbetalingen, vil de alene her spare de 14,8 mio. kroner."

Kenneth Jensen bruger ord som - afventende, og - en lang, sej kamp, når han taler om at få afskaffet brugerbetalingen:

"Det kan godt være, at vi ikke kan holde det samme niveau i styregruppen som i 2017 og 2018, men der går ikke mange dage, hvor vi ikke er i kontakt med hinanden. Lige nu er det en masse gravearbejde, og der går tid med at være afventende. Vi går meget op i fakta, og sørger for at vi er 100 pct rigtige med vores beregninger, når vi kommer med noget. Men uanset hvad, er vi meget langt fra de beregninger som Fjordforbindelsen kommer med. Faktisk står det i skærende kontrast til de tal, de kommer med."