Boksere kom hjem med guld og sølv

"Jjeg er meget stolt og glad over de to drenges præstation i weekenden. Men jeg er også stolt og glad over, at det lokale erhvervsliv også bakker os op nu, hvor der er ekstra meget brug for det, så vi fortsat kan sende boksere afsted til stævner. Det betyder rigtig meget," konstaterer Henrik Poulsen.