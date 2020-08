Børn lærte scene-kamp og stunt

"Moooooar. Mathilde slår mig."

Fremover bliver det måske en smule mere dramatisk i kommunens familier, når der er optræk til skærmydsler ungerne imellem.

i hvert fald har et par solide håndfulde børn i de forgangne dage fået redskaberne til at få det til både at lyde og syne mere dramatisk, end det i virkeligheden er.