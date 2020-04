Indehaver af Blomsterhuset Orkidén Rasmus Schultz flytter til større lokaler, og åbner samtidig blomstercafé i Jægerspris. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Blomsterhuset Orkidén flytter, og udvider med en café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blomsterhuset Orkidén flytter, og udvider med en café

Der blæser nye vinde over Blomsterhuset Orkidén i Jægerspris. Pladsen er blevet for trang, så fremover hedder adressen Hovedgaden 42, hvor der også bliver plads til en café

Lokalavisen Frederikssund - 17. april 2020 kl. 06:45 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blomsterhuset Orkidén i Jægerspris flytter. Det betyder, at de smukke blomsterbuketter fremover vil blive bundet og langet over disken fra Hovedgaden 42 i Jægerspris, altså lidt længere henne ad vejen, hvor der tidligere var fodterapi.

"Vores butik er blevet for lille. Vi kan ganske enkelt ikke være derinde længere. Med de nye lokaler får vi et ekstra baglokale og ekstra kvadratmeter i butikken. Det er et lyst og venligt lokale, så det bliver super fedt," fortæller indehaver af Blomsterhuset Orkidén Rasmus Schultz, som trækker endnu en overraskelse op ad ærmet. For flytningen til nye og større lokaler betyder også, at der bliver plads til en blomstercafé i forretningen.

"Det bliver en light udgave af en café. Det mangler i byen, synes vi. Mange turister kommer og spørger os, om man ikke kan sidde og få en kop kaffe og et stykke kage et sted på Hovedgaden. Så nu har vi været ude og investere i en god kaffemaskine, så vi kan lave forskellige slags kaffe, som enten kan nydes hos os eller 'to go'," fortæller Rasmus Schultz.

Noget tyder på, at han går en travl weekend i møde. Han planlægger nemlig at holde åbent lørdag, for derefter at tømme butikken og flytte over i de nye lokaler.

"Familien og nogle venner, som vi i forvejen har set i denne tid, bliver sat i sving. Vi skal blandt andet lave gulv i baglokalet. Men vi planlægger at åbne tirsdag 10. april, så vi får travlt."