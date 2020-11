Her overrækkes 10.000 kroner fra en taknemmelig Kongstad-familie til Frederikssund OAKS. Fra venstre ses formand for klubben Julie Grelck, Victor Kongstad, Oaks U16, og hans far Nicolai Grahn Kongstad, OAKS U16 Special Teams Coach. Foto: Mikkel Bo Rasmussen/Mikkel Bo Rasmussen (https://www

Send til din ven. X Artiklen: Blev mejet ned af bil: Victor overlevede på sin kampvilje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blev mejet ned af bil: Victor overlevede på sin kampvilje

13-årige Victor var heldig ikke at omkomme på stedet, da han i oktober 2019 blev ramt af en bil, der kørte 80 km i timen. Nu donerer hans forældre 10.000 kr. til Frederikssund OAKS i taknemmelighed

Lokalavisen Frederikssund - 09. november 2020 kl. 15:16 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Kirurgerne på Rigshospitalet fortalte 13-årige Victor Kongstads forældre, at deres søn havde været millimeter fra at forlade denne verden. Fire-seks centimeter af hans lårben var smadret, og begge hofter var stærkt beskadiget. Det var rent helt, at de store pulsårer i benene var intakte. Ellers havde det ikke været muligt at redde deres dreng efter det voldsomme trafikuheld den 4. oktober 2019, da Victor på cykel blev påkørt af en bil ved Haldor Topsøe Park nær Siliciumvej.

Efter ulykken blev Victor fløjet i lægehelikopter direkte til Rigshospitalet, og da hans forældre kom frem, måtte de vente, mens lægerne havde Victor på operationsbordet i seks timer.

"Det var de længste timer i vores liv," fortæller Nicolai Grahn Kongstad. "Efter operationen kom Victor på intensiv, hvor han lå i respirator, så lægerne kunne se, om han var stabil efter operationen. Det første han sagde, da de pillede slangerne ud af ham, var: Kommer jeg til at spille football igen?"

Victor er meget stor af sin alder, i dag er han som 14-årig kun et par centimeter lavere end sin far på 1.88 cm., og faktisk var det hans størrelse, der ifølge lægerne hjalp ham igennem ulykken. Havde han været mindre, ville kollisionen mellem ham og bilen have revet ham midt over.

Men Victor overlevede, og hans krop blev sat på plads igen af dygtige læger.

Efter Rigshospitalet blev han overført til Nordsjællands Hospital, holdt sig i ro i ugevis og begyndte derefter at rokke lige så forsigtig med tæerne og fik langsomt gang i kroppen. Indtil han en dag i maj mødte til træning med kammeraterne på U16 holdet i sin grønne Frederikssund OAKS-trøje.

Beholdt motivationen Undervejs i det lange og smertefuld genoptræningsforløb har klubkammeraterne fra Frederikssund OAKS betydet alt for Victors motivation til at komme tilbage på benene. Derfor har hans forældre, Stine og Nicolai Grahn Kongstad, nu doneret 10.000 kroner til klubben.

"Victors vilje til at komme tilbage i trøjen har været med til at drive ham frem. Havde OAKS ikke været der, tror jeg let, han kunne været gået hen og være blevet lidt ligeglad. Men fordi drengene fra klubben har været der for ham og har støttet ham fra første dag, har Victor på intet tidspunkt givet op," fortæller hans far og fortsætter:

"I den lange periode, hvor Victor ikke kunne spille fodbold, kom kammeraterne på besøg - også mens Victor var indlagt i Hillerød. Derfor betyder klubben så ufatteligt meget for os. Den har simpelthen været med til at få vores dreng tilbage," siger Nicolaj Grahn Kongstad.

Undervejs i indlæggelsen kunne OAKS også stille med en frisør til Victor. En af OAKS-mødrene er nemlig frisør, og hun tog forbi hospitalet og fik styr på Victors lokker.

Fik deres søn tilbage Den støtte, som klubben har givet Victor og hans forældre, har skabt et ønske hos forældrene om at sige en stor tak for hjælpen.

"Vi har gået i lang tid og tænkt, at et eller andet måtte vi gøre for at sige tak. De har været en kæmpe støtte, og selve det at ville komme tilbage for at spille football har været en motivation uden lige for Victor. Det gør afsindigt ondt at skulle begynde at træne muskler og sener. Men Victor har haft det mål, at han ville spille igen. Vi er så taknemmelig over at have fået vores dreng tilbage, og det vil vi gerne vise over for klubben, som har været der for os hele vejen igennem," siger Nicolai Grahn Kongstad.

Han er selv træner for U16 holdet sammen med otte andre trænere. I tiden efter Victors ulykke har han imidlertid ligesom hans kone været meget fraværende for at kunne støtte deres søn bedst muligt.

"Fra ulykken skete i oktober sidste år og frem til begyndelsen af marts arbejdede Stine ikke. Vores syv-årige datter, Caroline, har også været hårdt ramt af det her, fordi Stine og jeg har måttet bruge så meget tid på Victor. Heldigvis har jeg verdens bedste svigermor og svigerinde, som har taget sig meget af Caroline," fortæller Nicolai Grahn Kongstad.

Nu begynder hverdagen at indfinde sig. Victor har fået førligheden tilbage, og han er begyndt at træne amerikansk fodbold igen.

"Han arbejder stadig med en fysioterapeut for at få de små muskler og sener til at virke optimalt. Han er kommet rigtig langt, men når han er træt, kan man godt se det. Så går han lidt som Charlie Chaplin og svinger fra side til side," siger Nicolai Grahn Kongstad.

Formanden for OAKS, Julie Grelck, fortæller, at familien Kongstads donation er en dejlig overraskelse.

Sammen med resten af bestyrelsen er hun gået i tænkeboks, så pengene bliver brugt på en ting, der bliver stående i klubbens liv.