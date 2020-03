Artiklen: Billedskole to go, tegn med Willumsen og direktørens 5 min.

Billedskole to go, tegn med Willumsen og direktørens 5 min.

Meget er ikke som det plejer at være i disse dage - heller ikke på Willumsens Museum i Frederikssund, der holder lukket for gæster på grund af den aktuelle epidemi med COVID-19.

Men det betyder ikke, at museet har lukket ned for formidlingen af kunsten til brugerne.

Fra fredag d. 20. marts kl. 10 tilbyder museet som noget helt nyt billedskole to go.

Tegn med Willumsen

Fra fredag d. 20. marts kan børn og voksne også tegne i Willumsens ånd. Alle hverdage lægger museet et nyt Willumsen-værk ud på Facebook med en tilhørende tegneopgave. Børn og voksne opfordres til at tage et foto af deres tegning og uploade det til deres egen instagramprofil under #hjemmebilledskole og #Willumsensmuseum.