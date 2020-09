Bilist standset: Sad ulovligt bag rattet

Klokken 02.31 natten til fredag blev en 28-årig mandlig bilist fra Humlebæk standset og kontrolleret på Hørup Skovvej udenfor Slangeurp.

Her viste det sig, at han ikke havde generhvervet retten til at føre bil, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.