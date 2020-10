Bil og knallert i sammenstød

Tirsdag morgen ved 9-tiden opstod der et færdselsuheld i krydset Falkenborgvej/ Frederiksværksvej.

Føreren af bilen, en 35-årig kvinde fra Frederikssund, kan muligvis se frem til en sigtelse for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser Nordsjællands Politi.