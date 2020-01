Se billedserie Bent E. Christiansen mener, at 1950'erne var det bedste modeårti for herremoden, hvor smarte habitter gjorde mændene mere velklædte. Foto: Foto: Mette Døllner

Send til din ven. X Artiklen: Bent solgte herretøj i en menneskealder: Vi havde så travlt, at man skulle tro, det var løgn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bent solgte herretøj i en menneskealder: Vi havde så travlt, at man skulle tro, det var løgn

I en menneskealder var Bent E. Christiansen indehaver af Bents Herremagasin i Frederikssund. Nu har han rundet 90 år. Lokalavisen har mødt ham til en snak om et langt, aktivt liv med både glæder og sorger

Lokalavisen Frederikssund - 27. januar 2020 kl. 11:16 Af Mette Døllner Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Bent E. Christiansen, eller ‘Benner’ som mange kalder ham, den 26. januar rundede de 90, og butikken for længst er solgt, er det ikke ensbetydende med, at det var nemt at få en aftale om et interview. For pensionisten Bent Christiansen er stadig en travl herre med mange aftaler, der skal passes. Og så var han egentlig heller ikke så meget for at skulle i avisen. “Njah, det er jeg ikke så vild med. Men jeg spillede meget fodbold før i tiden, og da syntes jeg, det var meget sjovt at være med som fodboldspiller, når vi havde vundet noget,” siger Bent Christiansen, der fortæller, at han i mange år spillede for FIK, hvor han også i en periode var på førsteholdet.

Ramt af børnelammelse I det hele taget har Bent Christiansen dyrket meget sport, både fodbold, håndbold og badminton, og han mener, at det nok er en del af forklaringen på, hvordan det er lykkedes for ham at holde sig frisk og rørig gennem et langt liv. Især fodbolden har fyldt meget også i forhold til givende relationer til tidligere klubkammerater, hvoraf nogle stadig lever og var inviteret med til fødselsdagen. Allerede som otte-årig startede Bent Christiansen i sin første fodboldklub i Uggeløse, hvor han er født. Men det lå faktisk ikke i kortene, at fodbolden skulle vedblive med at være en del af hans liv helt frem til slutningen af fyrreårsalderen. “Som 13-årig fik jeg børnelammelse og blev helt lam. Men jeg var drøn heldig og kom godt igennem det og havde kun nogle små mén. Men det var hårdt,” erindrer Bent Christiansen, der var meget syg i halvandet år og måtte tilbringe to måneder på hospitalet væk fra familie og venner uden vished om helbredelse, men heldigvis med en mor, der var god til at at få ham til at finde det sjove i livet.

Ren Matador Selvom skolelederen på Farum Private Realskole mente, at Bent Christiansen havde et godt hovede og burde fortsætte med studierne efter mellemskoleeksamen, havde han fået nok af det boglige og kom allerede som 15-årig - få dage før befrielsen - i lære som tøjmand hos herretøjsforretningen Brdr. Hansen i Frederikssund, hvor han blev udlært i 1949. Herefter gik de næste ti år med at få en masse erfaring med herremoden gennem en række ansættelser, der førte ham fra København, til Nykøbing Falster for til sidst at havne i Frederikssund igen nu med fastansættelse hos Brdr. Hansen. Efter nogle års ansættelse, havde han mod på mere og slog i starten af 1960’erne dørene op til egen butik og blev dermed direkte konkurrent til sin gamle arbejdsgiver. Efter nogle år åbnede han endnu en butik med børnetøj, og man kan ikke helt lade være med at tænke på en vis Mads Skjern fra tv-serien Matador.

Men ifølge Bent Christiansen var der plads til alle: “Der var masser af liv i gaden dengang, og vi havde så meget skæg. Vi havde også så travlt, at man skulle tro, det var løgn,” siger han og fortæller om en fredag, hvor han måtte bruge bagindgangen til butikken, da der var så mange kunder, at han ikke kunne mase sig ind af hoveddøren. Bent E. Christiansen solgte sin butik i 2006 efter mere end fem årtier med mode.