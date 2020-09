Blandt deltagerne i konkurrencen var Kim Jensen, der bidrog med dette billede af Bavnebakken Foto: kim jensen

Bedste billeder i fotokonkurrence fundet: Nu skal de udstilles

De 25 bedste billeder er nu blevet udvalgt i Frederikssund Museum, Færgegården og Danmarks Naturfredningsforenings fælles fotokonkurrence 'På sporet af fortiden - vis os dit fortidsminde'

Lokalavisen Frederikssund - 03. september 2020

Et dommerpanel bestående af medarbejdere fra Frederikssund Museum, Færgegården, Danmarks Naturfredningsforening, Visit Fjordlandet og Lokalavisen Frederikssund har kigget alle indsendte billeder igennem og udvalgt de bedste til udstillingen, der åbner på Færgegården den 24. september.

Ved åbningen vil det blive afsløret, hvilke otte af de 25 udstillede billeder, der løber med konkurrencens hovedpræmier, som blandt andet tæller lækkert fotoudstyr.

"Der har været mange gode billeder iblandt," siger Henrik Gregersen, lokalredaktør på Lokalavisen Frederikssund og medlem af dommerpanelet.

"Dér, hvor vinderbillederne skiller sig ud, er der, hvor man fornemmer, at fotograferne virkelig har været på opdagelse, og at fortiden ikke behøver være så fjern, som man forestiller sig."

"Det behøver heller ikke være minder, nogen har ønsket at sætte sig, men bare tidens tand, der har gjort det, der engang var en del af hverdagen, til fortid."

Afsted på eventyr Line Jandoria Jørgensen, der er museumsinspektør på Færgegården, siger, at det netop var i håbet om, at folk tog på opdagelse, at man i første omgang udskrev konkurrencen.

"Vi vil gerne sætte fokus på fortidsminderne, fordi de er derude, men det er sådan noget, man sjældent lægger mærke til eller reflekterer over. Så vi håbede, at vi med konkurrencen kunne inspirere til at få folk ud på eventyr," siger hun.

Og det er lykkedes. Ligesom dommerpanelet er Line Jandoria Jørgensen meget begejstret for de mange billeder, der er blevet sendt ind.

"Det ser ud til, at folk virkelig har været på eventyr. Folk har været på tur med picnickurv, kravlet ind i jættestuer eller endda været afsted om natten. Nogle har planlagt det nøje, andre har opdaget det på deres vej. Der er også en rigtig god variation i billeder fra minder, der går tilbage til oldtiden, og op til minder, der er tætte på nutiden."

Borgernes udstilling For Line Jandoria Jørgensen er konkurrencen også med til at skabe et bånd mellem borgerne og museet. Det er dét, deltagerne har sat fokus på, der kommer til at definere udstillingen.

"Vi vil rigtig gerne lave noget på museet, som ikke kun er dikteret af os, men også noget vores brugere har været med til at skabe og som de synes, er interessant. På den måde bliver udstillingen til gennem en dialog mellem brugerne og os", fortæller hun.

Udstillingen 'På sporet af foriden - Vis os dit fortidsminde' er åben fra 24. september