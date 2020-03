Corona-situationen påvirker også begravelserne. Det fortæller bedemand i Frederikssund Begravelsesforretning Gitte Cohen. Foto: AdobeStock Foto: FedericoChiccoDodiFC/ChiccoDodiFC - stock.adobe.com

Bedemanden: - Begravelser uden håndtryk eller et kram

Ved begravelser oplever man også, at corona-udbruddet har sat sine begrænsninger

Lokalavisen Frederikssund - 16. marts 2020 kl. 14:10 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Begravelser, hvor det ikke er muligt at vise omsorg i form af håndtryk eller omfavnelser, og hvor pårørende helt vælger at blive væk, det er virkeligheden lige nu.

"Siden torsdag i sidste uge har oplevelsen været, at der ikke kommer lige så mange til begravelserne som under normale omstændigheder. Mange tør ikke komme ud. Måske har man en ægtefælle, som har været igennem et sygdomsforløb, og derfor ikke må udsættes for smitte, " fortæller bedemand i Frederikssund Begravelsesforretning Gitte Cohen.

Bedemændene er af gode grunde nødsaget til at fortsætte deres arbejde trods corona-situationen, men under særlige forhold. Det gælder også bedemændene i Frederikssunds Havnegade:

"Vi har en berøringsflade større end de flestes. Vi skal stadig køre rustvogn og være med i kirken. Men vi har, som så mange andre, forsøgt at minimere kontakten til andre mennesker. Det betyder blandt andet, at vi har sendt vores flexjobber hjem. Knud (bedemand Knud Larsen, red.) og jeg er på kontoret, men har lukket døren ud til gaden og sat en besked op om, at vi vil gøre så meget som muligt over telefonen."

Holder distancen Gitte Cohen fortæller, at de mennesker hun møder i samtaler ofte er gamle og svage. Men andre ord skal de ikke udsættes for smitte i deres hjem, hvor samtalerne ofte foregår typisk af halvanden times varighed.

"Den del af vores arbejde klarer vi pr. mail og telefon. Og så forsøger vi, at skabe et forum, hvor flere pårørende kan være med eventuelt over skype. Vi prøver at undgå den tætte kontakt," siger Gitte Cohen.

Omsorg følger med jobbet som bedemand, kan I stadig give den under de nuværende forhold?

"Jeg tror, omsorgen lykkes meget godt. Selvfølgelig mister man meget ved ikke at sidde overfor hinanden, men Knud og jeg bruger telefonen meget i forvejen fremfor mails. Der får man den personlige kontakt alligevel, og man kan også komme omkring de bløde ting under en telefonsamtale," fortæller Gitte Cohen og tilføjer:

"Men naturligvis er det svært, at stå med pårørende som er kede af det. Tit kommer man på kram med de pårørende eller lægger en hånd på skulderen. Nu er man nødt til at holde distancen."