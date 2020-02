Flere borgere i Sundbylille er utilfredse med, hvad de betragter som et løftebrud. Foto: BM

Beboere i Sundbylille beskylder politikere for løftebrud

Et flertal i plan- og miljøudvalget har givet tilladelse til, at den kommende grusgrav i Sundbylille bruges som handelsplads for køb og salg af sten og grus. Før valget lovede Venstre det modsatte

De beboere i Sundbylille, der kæmper for at den kommende grusgrav skal resultere i færrest mulige gener for landsbyen, beskylder nu borgmester John Schmidt Andersen og partiets medlemmer af Plan- og Miljøudvalget for løftebrud. Borgmesteren vendte nemlig positivt tilbage, da beboerne før kommunalvalget spurgte partiernes spidskandidater, om de kunne regne med, at politikerne ville "gå imod at give landzonetilladelse til sideaktiviteter som salg af grus og sten materialer udefra." "Det er faktisk rimelige krav, I stiller", svarede John Schmidt Andersen beboergruppen. De krav ville han arbejde for at opfylde, skrev han og sluttede: "Og hermed får du mit skriftlige svar på, at det vil jeg arbejde på i den kommende byrådsperiode. Venlig hilsen John Schmidt Andersen, borgmester." Alle partiers spidskandidater svarede, at de ville gå imod at give landzonetilladelse til en handelsplads for køb og videresalg af sten og grus. Der manglede kun skriftligt svar fra Dansk Folkeparti.

Imidlertid er samme landzonetilladelse nu vedtaget af Plan- og Miljøudvalget, hvor Venstres og Dansk Folkepartis repræsentanter stemte for, mens Tina Tving Stauning fra Socialdemokratiet og Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten stemte imod. (Ifølge Pelle Andersen-Harild er der fejl i referatet af mødet, hvor der står, han stemte for).

Falske løfter Der er givet tilladelse til handelsplads på fire procent af den tilladte indvindingstilladelse, det vil sige 4.160 m3 sten og grus pr år. Tilladelsen er gældende, så længe der er en lovlig grusgrav. For de beboere i Sundbylille, der har kæmpet imod, at grusgraven skal kunne bruges som handelsplads for køb og salg af sten og grus, ligner forløbet et svigt. "Vi vil gerne have en begrundelse for, hvorfor Venstre har givet falske løfter," siger Keld Johansen, der er talsmand for koordinationsgruppen for fastsættelse af rimelige vilkår for råstofindvinding i Sundbylille. ' Gruppen vil derfor gerne have en forklaring på, hvorfor de løfter, som borgmesteren gav før valget, ikke længere gælder. Ydermere argumenterer de for, at de lastbiler, der skal bruge handelspladsen, ikke kan og må køre igennem byen. "Man kan se fra andre grusgrave med handelsplads for direkte videresalg, at det betyder, at grusgravens levetid forlænges væsentligt. Derfor bliver det nu endnu vigtigere at sikre, at trafikken i Sundbylille reguleres, så gående og cyklister, herunder skolebørn, ikke skal ud på marken, når de møder lastbilerne til og fra grusgraven på Højskolevej," siger Keld Johansen. Vi mener, at der er tale om et direkte løftebrud fra Venstre, og desværre står vi som borgerne i og omkring Sundbylille nu med en grim følelse af, at den varme og direkte støtte, som vi blev lovet før valget, var falsk," udtaler han.

Klimahensyn vejer tungest Borgmester John Schmidt Andersen kan ikke huske, om han har givet et skriftligt løfte om, at grusgraven i Sundbylille ikke må blive en handelsplads. "Jeg kan ikke lige erindre, at jeg har skrevet til dem, men hvis de har et papir på det, så er det nok rigtigt. Men jeg er et rationelt tænkende menneske, og jeg mener bestemt, at der er gode argumenter for at udnytte den grusgrav som handelsplads. Jeg kan ikke se en værdi i at transportere materiale væk fra grusgraven, når ting kan blandes i grusgraven. Det giver mening i forhold til CO2-regnskabet, at lastbilerne kører med fuldt læs, både når de kører til, og når de kører fra grusgraven i Sundbylille," siger borgmesteren.

Ikke et løftebrud Han vil ikke kalde sit skift i holdning for et løftebrud. "Der er ikke noget, der er stationært. Hvis det viser sig meget bedre for samfundet at indrette handelsplads i grusgraven, så vejer det hensyn tungere. Det er den hat, jeg tager på. Jeg ser på det helt store regnskab i de her klimatider og på, hvad der giver samfundsnyttig værdi," siger John Schmidt Andersen og tilføjer: "Beboerne vil slet ikke komme til at mærke, om den lastbil, der kører med et produkt, kører med tomt læs den ene vej eller med fuldt læs begge veje." Med hensyn til beskyttelse af de bløde trafikanter er borgmesteren positiv. "Der er bevilget en trafiksanering til 6-700.000 kroner. Under den forudsætning, at naboerne i Sundbylille ikke har indsigelser imod det, vil der blive igangsat hastighedsdæmpende foranstaltninger," siger han.