20 frivillige har nu ryddet en del af stranden, så der er sandstrand at boltre sig på for børnene

Badestrand med blåt flag dækket af tang: Nu har borgere taget skovlen i egen hånd

20 frivillige har gjort en stribe sandstrand tilgængelig i Kulhuse

Lokalavisen Frederikssund - 23. juli 2020 kl. 15:51 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg blev frustreret over alt det ævl og kævl, der opstod på Facebook. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det sker lige nu, hvor der kommer en masse turister."

Sådan forklarer Per Juul fra Kulhuse, hvorfor han i den forgangne uge tog initiativ til at iværksætte en frivillig tang-flytning på en privatstrand og dén del af stranden, der har fået tildelt et blåt flag.

"Det er jo kommunens eget valg, om man vil fjerne tangen eller ej. Det er også kommunens eget valg, om man vil risikere at miste det blå flag, for efter min og mange andres opfattelse har kommunen pligt til at fjerne tangen, hvis det lugter eller generer badegæsterne. Og det har det gjort. Ikke for mig. Men det er ikke sjovt for en børnefamilie at tage til stranden, hvis der er ikke er noget sand at lægge sig i, eller man skal trampe gennem 30 centimeter tang for at komme i vandet," siger Per Juul til Lokalavisen.

Derfor tog han initiativ til, at han sammen med en samlet cirka 20 frivillige brugte et par timer sidste mandag på at rydde en del af stranden for tang. Eller rettere: Flytte tangen.

"Der lå så meget i vandkanten, at vi ikke har haft mulighed for at fjerne det. Så i stedet flyttede vi dén tang, der lå længst tilbage på stranden ned til tangen i vandkanten, så der i hvert fald er et område på stranden, der er fri for tang, og hvor man kan lægge sig i sandet," konstaterer Per Juul, der hverken forstår kommunale udmeldinger om ikke at skade biodiversiteten eller mangel på penge som forklaring på ikke at gøre noget:

"Det er jo ikke en formue, vi taler om. Vi taler om, at der er behov for en traktor med den rigtige skovl, der bruger et par timer på at læsse noget tang på et par lastbiler, så tangen kan blive flyttet til et andet sted, hvor den kan tørre," siger han.