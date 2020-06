Ayse Nart udstiller i Langes Magasin

Ayse Narts kunst er som hende selv, spændingsfyldt, harmonisk og overraskende på samme tid. Billederne er en beskrivelse af hendes refleksioner over livet. De er udtryksfulde, som øredøvende tavshed styrker de, og de er lige så udtryksfulde på lærredet. Billederne giver dybder fra et liv i havet, der sætter pris på kvindens frugtbarhed og er sammensat af motiver, der stammer fra en geometrisk og organisk verden af farver og nuancer.

Ayse Nart, maler fra sit indre selv, skaber sin egen verden til at lede efter seeren. Billederne taler hendes sprog: fra det usagte til det skrigende og fra det strukturerede til det kaotiske. Der er adskillige tilbagevendende motiver, kvinden, det beskyttende øje, der på en fantasifuld og inspirerende måde taler om billedernes berøring og skrøbelighed, alt fortolket i den menneskelige verden med stor dybde, fantasi og skønhed. Billederne udtrykker de mange objekter og kvinder på en erotisk måde.

Ayse Nart er også forfatter til fem bøger; to af dem på dansk; "Kilden til himmelsk lys" udgivet af forlaget Underskoven og "forurenet kærlighed" udgivet af forlaget Mellemgaard.

"Kilden til himmelsk lys" er et sensitivt emne, som vi alle betragter med smerte: seksuelt misbrug af børn af ansatte i menigheder, der er forbundet med visse kultur- og Islamisksekt. Uddannelsessystemets huller, og det retsgrundlag, der tillader både misbrug og den mentalitet, der producerer det, er fokuspunkterne. Det falmede liv for børnene, den mishandling og de traumer de har oplevet, diskuteres ved at henvise til deres familier, og den struktur som børnene vokser op med.