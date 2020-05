Billedet af en lykkelig familie, da den var samlet igen efter Arent Filtenborgs hjemkomst i maj 1945. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Arent betalte høj pris for frihedskampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arent betalte høj pris for frihedskampen

Modstandsmanden Arent Peder Søndergaard Filtenborg fra Frederikssund blev stukket, arresteret af tyskerne og sendt i koncentrationslejr. Han kom forandret tilbage

Lokalavisen Frederikssund - 04. maj 2020 kl. 15:53 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arent Peder Søndergaard Filtenborg blev arresteret af tyskerne den 21. november 1944 og sat i Vestre Fængsel for at have udført illegalt arbejde mod besættelsesmagten.

Tilbage i Bakkehuset på Ventevej 7 i Frederikssund måtte han efterlade sin kone, Esther Agnethe Filtenborg, og deres fire døtre, Gertrud, Agnethe, Rigmor og Birthe. Plus det barn, som var i vente. I januar 1945 blev den kvindelige stikker, som i Nordsjælland havde angivet bl.a. Filtenborg og hans gruppe af modstandsfolk, dræbt af skud i Havnegade i Frederikssund.

"Min far og to andre fra modstandsgruppen blev arresteret, mens to gik under jorden. Min mor nåede at advare dem, fordi min far bevidst førte tyskerne i en anden retning. Som fanger blev de alle udsat for mishandling. Også psykisk tortur som skinhenrettelser var tyskerne nederdrægtige til," fortæller Arent Filtenborgs søn, Jens Anton Filtenborg.

Han er læge og bosat i Falsled på Fyn, hvor også Esther og Arent Filtenborg nød deres otium. Han fortæller, at medlemmerne af familien Filtenborg hvert år lader tankerne gå tilbage til befrielsen af Danmark, som BBC underrettede danskerne om den 4. maj 1945, hvor den britiske radiokanal kunne fortælle, at de tyske tropper i Danmark havde kapituleret.

For familien Filtenborg har den 16. maj 1945 imidlertid altid stået i et særligt skær.

Den dag fyldte søsteren Gertrud 11 år, og Arent Filtenborg vendte tilbage til sin familie.

"Vi har i familien et foto fra den dag, da min far kom hjem. Hele familien står foran døren til huset på Ventevej. Min søster på 11 år med sine lange fletninger, jeg en måned gammel på min mors arm og min far, der stadig er huløjet og plysset," siger Jens Anton Filtenborg.

Han fortæller, at den hjælp, som moren havde fået fra alle i Frederikssund i løbet af vinteren og foråret 1944-45 var "helt utrolig".

Mareridt om krigen Indtil Arent Filtenborg 38 år gammel blev taget af tyskerne, arbejdede han som realskolelærer i Frederikssunds Private Realskole, og han var medlem af byledelsen for Konservative. Sideløbende ledede han fra begyndelsen af 1944 en modstandsgruppe på fem mænd, som foruden ham selv bestod af en vejassistent, en tømrersvend, en isenkramkommis og en billedhugger. Gruppen havde bl.a. fået tildelt våben og fordelte illegale blade. Som tidligere garder var Arent Filtenborg våbeninstruktør for gruppen.

I krigens sidste fem måneder sad han først i Vestre Fængsel i København, hvorfra han blev sendt til Frøslev lejren og herfra videre til koncentrationslejren Dachau. I begyndelsen af april 1945 kom han hjem med de hvide busser via kz-lejren Neuengamme og nogle ugers ophold i Sverige.

Han slap fra de forfærdelige oplevelser med livet i behold, og hjemme var han en nærværende og kærlig far for sine børn. Han fortalte sjældent om sine oplevelser - formentlig for at skåne sin familie, siger Jens Anton Filtenborg - men alt det, han havde set i lejrene, glemte han ikke.

"De, der kom i lejrene, blev alle traumatiseret. Min far havde også sine problemer, som bl.a. kom til udtryk i flashbacks og mareridt. Dengang fik man ikke psykologhjælp, og han gik straks i arbejde for at kunne forsørge sin familie med fem børn, der voksede til en flok på otte. Men ca. 20 år efter krigen blev det så slemt, at han lod sig overbevise af venner til at gå i psykoterapi," fortæller Jens Anton Filtenborg og fortsætter:

"Jeg var lægestuderende, da min far kom i psykoterapi. Det var i 1960erne, og han var begyndt at få så mange flashbacks til krigen, at han ikke kunne arbejde. Psykoterapeuten anbefalede min far at skrive, og det gjorde en stor forskel for ham - og i øvrigt også for min mor."

Broderede børnenes navne I bogen "Den svundne tid er ej forbi" skriver Arent Filtenborg sin livshistorie, og undervejs fortæller han også om det illegale arbejde, tilfangetagelsen, fængselsopholdet og hjemkomsten.

"De breve, som han og min mor udvekslede, mens han sad i danske fængsler, er rørende. Ligesom brevene, som det lykkedes ham at sende til min mor via chaufførerne på de hvide busser på vejen hjem fra Dachau. Brevene er med i bogen, som har haft stor betydning ikke alene for os otte børn, men også for de næste generationer," siger Jens Anton Filtenborg.

Han far skrev også om den kasket, som han i Dachau broderede med sine fire pigers navne.

"Det lykkedes ham at finde noget reb, som han trevlede op, og med det broderede han navnene Gertrud, Agnethe, Rigmor og Birthe på sin kasket. Han vidste godt, at der var en i vente, så han gjorde plads til ét navn til. Men først da han var på vej hjem til Danmark, hørte han fra chaufførerne, at han havde fået en dreng, " fortæller Jens Anton Filtenborg.

Samme kasket fangede den berømte svenske diplomat Folke Bernadottes opmærksomhed, da han var på besøg i Dachau for at lægge pres på SS-lederne om at løslade de nordiske fanger. Arent Filtenborg stod sammen med de øvrige fanger stillet op i geled, og Folke Bernadotte spurgte ham, hvad det var for nogle navne, han havde på kasketten, og hvorfor der var et hul i navnerækken.

Arent Filtenborg levede frem til 1989, den gamle frihedskæmper havde ifølge sin søn et forbavsende godt helbred, indtil han døde som 83-årig.