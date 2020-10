Anlægsgartner Mik Svare Larsen sammen med direktør Thomas Gottlieb. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S falder helt naturligt, at inkludere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet i virksomheden. Mik Svare Larsen er ansat i firmaet på helt normal vis, og tilhører ikke gruppen af medarbejdere som er ansat på særlige vilkår. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Anlægsgartner Gottlieb om social ansvarlighed:'Det ligger i vores DNA' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlægsgartner Gottlieb om social ansvarlighed:'Det ligger i vores DNA'

For direktør Thomas Gottlieb fra Anlægsgartner Gottlieb A/S i Skibby falder det helt naturligt at inkludere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet

Lokalavisen Frederikssund - 30. oktober 2020 kl. 10:48 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Noget tyder på, at direktør Thomas Gottlieb har knækket koden. Koden til at lykkes. Det gælder ikke bare ham selv, men også hans medmennesker.

For det viser sig, at når hans virksomhed Anlægsgartner Gottlieb A/S tager deres sociale ansvar alvorligt, så kommer det ikke kun det omkringliggende samfund til gode. Det kommer også virksomheden selv til gode. Og i sidste ende viser det sig på bundlinjen.

I virkeligheden har koden ikke været svær at knække for Thomas Gottlieb. For det er altid faldet ham naturligt at passe på sine medarbejdere, og ikke mindst mennesker der har brug for en håndsrækning. Dem, som ikke står forrest i ledighedskøen.

"Jeg har alle dage haft det sådan, at vi vil gerne hjælpe, de steder, hvor vi kan hjælpe. Men samtidig vil vi allerhelst kunne give de mennesker, som har brug for en håndsrækning, en form for fremtidsperspektiv, hvis det nu skulle vise sig, at det var en god praktikant, som måske kunne blive en del af holdet," fortæller Thomas Gottlieb.

Med holdet mener han medarbejderstaben på Stålager i Skibby, som lige nu har rundet 100 ansatte.

Ud af dem har firmaet i dag to medarbejdere ansat i flexjob, fire praktikanter, og senest en ung medarbejder fra Next, der er en virksomhedsrettet ungeindsats støttet af Rockwoolfonden og Roskilde Kommune.

"Next støtter blandt andet unge mennesker, der er faldet ned mellem to stole. Vi har netop ansat en ung mand. Han knokler derud af, og jeg har lige sagt til ham; 'Hør her min dreng, til foråret så kommer du i lære hos os.' Thomas Gottlieb gengiver samtalen, der lyder som en blanding af lige dele begejstring og faderlig omsorg.

Han bruger flere gange ordet opblomstring, om de medarbejdere, der har fået en håndsrækning i anlægsvirksomheden.

"Når jeg kører ind på pladsen, og ser de mennesker, som jeg ved, har haft nogle gevaldige udfordringer... altså når jeg ser dem komme gående glade ind over pladsen, eller når jeg ser, at de står og snakker med deres kolleger, så synes jeg bare det er fedt. Det giver mig en tilfredshed ved, at vi som virksomhed har gjort en forskel," fortæller Thomas Gottlieb.

Han opfordrer andre virksomheder til også at udvise social ansvarlighed:

"Jeg synes det er vigtigt, at vi som virksomhed i Frederikssund, uanset om vi er store eller små, tænker, at fordi man har haft bump på vejen, og ens liv ikke har flasket sig, som man kunne ønske, så gør det ikke en til et dårligere menneske. Jeg tænker, at man får det igen mange gange, ved at give mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, en håndsrækning. Jeg ved godt, at jo større virksomhed desto mere luft er der til sådanne ting. Men alle har alligevel et ansvar."

Dedikerede mennesker Thomas Gottliebs stemme er skarp, ordene falder hurtigt efter hinanden uden tøven. Og det er ikke tomme ord. For det er ikke kun i dag, hvor Thomas Gottliebs anlægsgartner-virksomhed kører på skinner, at han kerer sig for andre mennesker.

"I alle årene, også da jeg var driftsleder og ikke var selvstændig, gik jeg ind og lavede samme manøvre. Som jeg ser det, betyder det så meget for vores fodboldhold heroppe. Fordi en ting er projektet med de unge mennesker, men noget andet er, hvad det betyder for resten af organisationen. Nu kan de se, at vi som virksomhed støtter op om nogle mennesker, som ikke har haft det så let som os andre. Og det ender godt. Vi får faktisk nogle dedikerede mennesker, som har fået en chance, som har grebet den og som går ind og løser nogle opgaver i butikken, som vi ikke fik løst før. De gør en forskel, det giver sammenholdet en hel masse."

Thomas Gottlieb holder en kort pause. Han har meget på hjerte, og brænder efter at fortælle den gode historie. Så siger han:

"Det ligger helt fundamentalt for mig. Jeg er jo vokset op i familien Gottlieb," han smiler, som er det en indikator for noget der forpligter.

"Min morfar, den 'gamle doktor Gottlieb' var socialdemokrat, og der lærte vi, at der er andre end mig selv," fortæller Thomas Gottlieb.

Om at presse citronen Han er udemærket klar over, at god ledelse handler om medarbejdernes trivsel og virkelyst, for så skal hans egen succes nok komme helt af sig selv;

"Helt fundamentalt så tænker jeg, at hvis man har nogle gode mennesker i sin forretning, som har det godt, som trives, og som oplever, at de har en virksomhed, der hjælper dem både i medvind og modvind, så får jeg nogle glade medarbejdere, som går ud og laver en god oplevelse for de kunder, vi arbejder med. Så bliver kunderne glade, så bestiller de noget mere arbejde, og så bliver jeg glad."

Gottlieb holder en kort pause i talestrømmen. Så siger han; "Jeg tror simpelthen ikke på den teori, der har været kørende i flere år, om at man bare skal presse citronen." Med det mener han, at man ikke skal presse sine medarbejdere unødvendigt hårdt.

"Det kan være, man kan opnå noget på en meget kort bane, men jeg tror ikke, det er noget man vinder på den lange bane, tværtimod. I dag er der 32.000 mennesker der er sygemeldt med stress. Lige netop i dag," gentager Thomas Gottlieb og fortsætter;

"Det er sygt. For mig handler det om, at skabe nogle rammer, hvor man som her mødes i øjenhøjde - alle sammen. Alle ved godt, hvem der har gælden i banken, de ved godt, der er nogle regler, dem skal man følge. Men hvis man kan det, så skal man også have det godt. Vi skal have en let tone, men alle ved godt, hvornår det er fis og ballade og hvornår det er alvor. Og så længe man kan køre den, så tror jeg man opnår det maksimale," siger Thomas Gottlieb og tilføjer:

"Ved at køre en sund personalepolitik tror jeg, man kan opnå rigtig mange resultater på den baggrund."

Jeg tænker, at man får det igen mange gange, ved at give mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, en håndsrækning

Direktør Thomas Gottlieb