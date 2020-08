Selsøvej i Skibby er spærret for gennemkørsel pga. vejarbejde. Foto: Adobe Stock Foto: Daniel Ernst - stock.adobe.com

Anlægsarbejde på Selsøvej i Skibby

Lokalavisen Frederikssund - 10. august 2020 kl. 11:13

skibby Frederikssund Kommune er i gang med et anlægsarbejde på Selsøvej i Skibby fra Marbækvej og mod Vibevej. Den tidligere brostensbelægning på vejen er taget op og erstattes af asfalt og et vejbump. Øst for Vibevej etableres en vejindsnævring med et busstoppested.

Anlægsarbejdet medfører, at Selsøvej er spærret for gennemkørende trafik frem til starten af september.

Fodgængere og cyklister vil kunne passere anlægsarbejdet på Selsøvej i hele anlægsperioden, dog kun i den nordlige side af vejen (modsat skolen).

Omkørsel

Spærringen af vejen betyder, at bilister, der kommer til Skibby fra øst, får omkørsel via Manderupvej, Ventevej og Skuldelevvej. Bilister, der skal til Fjordlandsskolens p-plads, kan benytte Vibevej og krydse over Selsøvej.

Tirsdag og onsdag den 11. og 12. august udlægges der asfalt på Selsøvej. I den forbindelse bliver passagen i krydset Selsøvej/Marbækvej meget smal. Bilister i begge retninger samt fodgængere og cyklister får kun ca. 3 meter at færdes på. Entreprenøren vil sørge for, at der står en trafikvagt på stedet, mens asfaltarbejdet foregår. Alle forældre i bil med børn til skole opfordres til at benytte skolens p-plads med adgang via Vibevej i stedet for at sætte af på Marbækvej.

