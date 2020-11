Ankestyrelsen: Nu skal kommune redegøre for kontroversielt salg af fjord-grund

Var prisen for lav, var sagsbehandlingen smidigere end i andres sager, skulle andre have haft samme mulighed for at købe grunden? Ankestyrelsen vil nu have Frederikssund Kommune til at redegøre for salget af Fjrodtoften 10.

Ankestyrelsen har bedt Frederikssund Kommune om svar om salg til byrådsmedlem

Lokalavisen Frederikssund - 13. november 2020 kl. 15:56 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Salget af et beskedent stykke jord til byrådsmedlem Niels Martin Viuff (C) kan ende med, at Ankestyrelsen indleder en egentlig tilsynssag mod Frederikssund Kommune.

Det fremgår af et brev fra Ankestyrelsen, som medlemmerne af kommunens økonomiudvalg ifølge dagsordenen bliver orienteret om på det førstkommende møde onsdag.

Ankestyrelsen har bedt om byrådets udtalelse om sagen i kølvandet på Lokalavisens artikler i foråret og forsommeren.

I et notat til borgmesteren, der i efteråret 2019 skulle svare en borger, konkluderer en af kommunens egne jurister således, at der er sket en sagsbehandling, man ikke kan være stolt af. Ikke mindst på grund af salgsprisen, som han derpå direkte anbefaler kommunen at gå stille med dørene med, fordi der lå to vidt forskellige mæglervurderinger på henholdsvis 2.000-2.500 kroner og 750 kroner pr. kvadratmeter - hvorpå politikerene kun blev præsenteret for den laveste pris:

"Det oplyser vi ikke i svaret, men gives alene, hvis der anmodes om aktindsigt i sagen," skriver han i notatet.

Samtidig skriver han i notatet, at man kan risikerere at måtte "stille andre krav til nogle, end dem Viuff har fået allerede."

I brevet beder Ankestyrelsen byrådet "Særligt at redegøre for, om salget er sket efter forudgående offentligt udbud. Hvis salget ikke er sket efter forudgående offentligt udbud, beder vi byrådet redegøre for hjemlen til, at ejendommen er solgt uden forudgående offentligt udbud.

Vi beder også byrådet om særligt at redegøre for, om salget er sket til markedspris," hedder det i brevet."

Svaret fra kommunen skal indgå i styrelsens vurdering af, om der er grundlag for at rejse en såkaldt tilsynssag, og ifølge dagsordenen forventes der at ligge et udkast til svar parat til økonomiudvalgets møde i december.

Flere aspekter Sagen har både blandt - ihvert fald nogle - byrådspolitikere og borgere vakt opsigt.

Ikke blot fordi byrådet kun blev præsenteret for den laveste pris. Denne pris var baseret på, at man vederlagsfrit efterfølgende ville kunne anlægge et dige på en del af den nyligt solgte grund, mens den højere pris var baseret på, at kommunen i givet fald skulle købe den nødvendige del af grunden tilbage. Politikerne fik dog aldrig valget mellem de to priser.

Men også fordi, sagen gik så glat igennem forvaltningen, efter Niels Martin Viuff henvendte sig til daværende kommunaldirektør Ole Jacobsen med sit ønske om at købe grunden. Blot ni dage senere spurgte teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen nedad i systemet til sagens status efter 'en politisk henvendelse,' som han dog ikke erindrer afsenderen på, og ved udgangen af november var salget vedtaget. Da naboen efterfølgende ønskede at købe et jordstykke ned til Roskilde Fjord på samme betingelser, løb han ind i et problem; For samtidig med, at et flertal sagde ja til at sælge grunden til Niels Martin Viuff, sagde man også ja til, at man var fremadrettet ville afvente en principiel stillingtagen til sådanne sager - men altså først efter salget. Dermed har naboen, der ønskede at købe på de samme vilkår, nu ventet i næsten to år på en afgørelse af sit ønske.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) har endvidere efterfølgende både overfor byråd og Lokalavisen konstateret, at det var en fejl, at der i forbindelse med salget blev indgået en aftale om, at kommunen i givet fald ville afholde eventuelle udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kystsikring på grunden, som normalt påhviler lodsejerne selv at betale. Den aftale kom i stand, da kommunen bad Niels Martin Viuff selv fremsende et udkast til en servitut i forbindelse med salget - hvorpå kommunen uden efterfølgende sagsbehandling godkendte udkastet i en endelig aftale.

I kølvandet på Lokalavisens artikler om dén del af sagen, har Niels Martin Viuff og kommunen efterfølgende ændret deklarationen, således at han på linie med andre lodsejere selv skal afholde eventuelle udgifter til dén kystsikring, der måtte blive aktuel.