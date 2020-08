Se billedserie Friplejehjemmet Lærkevej blev indviet sidste år med musik og taler på én af tagterasserne. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Alvorlig kritik af prestige-plejehjem: Lever ikke op til krav om patientsikkerhed

Det private plejehjem Lærkevej arbejder på at rette de fejl og mangler, som Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget efter to forskellige tilsynsbesøg

Lokalavisen Frederikssund - 14. august 2020 Af Anne Lønstrup

Et plejehjem med orangeri, sportsbar, spa-bad og store tagterrasser

Sådan præsenterer Friplejehjemmet Lærkevej i Frederikssund sig overfor potentielle beboere.

Men mens rammerne tilsyneladende har været noget nær perfekte, har det på flere punkter haltet med sikkerheden for beboerne.

I november 2019 kom Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg på Attendos plejehjem på Lærkevej. Besøget var varslet og skyldtes en "bekymringshenvendelse", som bl.a. handlede om, at medarbejderne ikke havde adgang til journalerne og ikke var blevet undervist i et nyt journalsystem.

Ved tilsynet opdagede styrelsen, at der var problemer med medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger samt journalføring og instrukser.

Samlet set blev disse fejl og mangler vurderet til at have en "alvorlig betydning for patientsikkerheden", og derfor gav styrelsen den 28. januar Attendo Lærkevej et påbud om at sikre en forsvarlig pleje.

Siden har styrelsen været på besøg igen, men har fastholdt sit påbud, da der ikke var rettet tilstrækkeligt op på fejlene.

Tredje besøg I juni havde plejehjemmet og Styrelsen for Patientsikkerhed et møde, hvorefter plejehjemmet samme måned selv pegede på en række initiativer, der skal forbedre situationen.

Det drejer sig bl.a. om gennemgang og opdatering af journalerne, et samarbejde om den sundhedsfaglige dokumentation med Frederikssund Kommune og oplæring af medarbejderne i dokumentationssystemet.

Medarbejderne skal optrænes i medicinhåndtering og pludselig opstået sygdom/ulykke samt basal hjerte-lunge redning. Der skal også være en klarere ansvars -og opgavefordeling ved håndtering af medicin samt en bedre hygiejne.

Nu afventer plejehjemmet et tredje besøg fra styrelsen, som vil undersøge, om tingene er kommet i orden.

Proces er i gang Britt Holmgaard tiltrådte som virksomhedschef på Attendo Lærkevej 1. maj, og hun har siden arbejdet på at bringe standarden op til det niveau, hvor det er sikkert for beboerne at være på plejehjemmet, som er det Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger.

Hun mener, at de tilrettelagte processer vil bidrage til sikkerhed omkring medicinering, opsporing af alvorlig sygdom og journalføring.

"Vi afventer, at styrelsen kommer på besøg igen inden for relativt kort tid - måske et par uger. Til den tid skulle vi gerne have løst de problemer, de pegede på. Jeg tiltrådte 1. maj, så min opgave har været at facilitere en proces, der gerne skulle gøre, at vi når sikkert i mål," siger hun og tilføjer:

"Når man får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, får man noget tid til at forbedre det, som de har fundet utilstrækkeligt i forhold til beboernes sikkerhed. Det er den proces, vi er i nu. Da de var på besøg igen i marts, fandt de forbedringer på mange områder, som dog ikke var tilstrækkelig til at fjerne påbuddet. Det er min forventning, at vi har fået styr på tingene, når vi får besøg af styrelsen igen."

Britt Holmgaard har sammen med ledere fra Frederikssund Kommune også arbejdet på at styrke samarbejdet mellem Attendo Lærkevej og Frederikssund Kommune, hvor de sygeplejersker, der arbejder på plejehjemmet, er ansat.

"Det arbejde, som jeg har stået i spidsen for, består i at få skabt den sikkerhed og struktur som bør kendetegne et friplejehjem som Lærkevej," siger hun.

Britt Holmgaard ser med sindsro frem til styrelsens tredje besøg.

"Det er min forventning, at det er på plads, når de kommer igen. Vi har tilrettelagt en arbejdsproces, der gør, at jeg har begrundet håb om, at vi får fjernet vores påbud. Jeg kan selvfølgelig ikke lægge hovedet på blokken" slutter hun.