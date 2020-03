Gadegaard Behandlingscenter har fået hastegodkendt oprettelsen af et nyt kvindekrisecenter i Frederikssund. Foto: Adobe Stock Foto: Africa Studio - stock.adobe.com

Allerede åbnet: Krisecenter hastegodkendt

Lokalavisen Frederikssund - 25. marts 2020 kl. 10:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen får tilsyneladende allerede eksisterende voldelige forhold til at eskalere i antal.

Således har landets kvindekrisecentre meldt om stigende efterspørgsel på pladser, og i al hast er et nyt et af slagsen skudt op i Frederikssund, hvor Gadegaard Behandlingscenter har fået hastegodkendt og allerede åbnet et nyt kvindekrisecenter.

"Siden Mette Frederiksen lukkede Danmark delvist ned, er der sket en fordobling i antallet af henvendelser fra kvinder, der gerne vil henvises til et krisecenter. Der er mange alvorlige udfordringer i landet lige nu, og en af dem er akutte pladsproblemer på landets krisecentre. Det er et problem, som skal løses hurtigt. Derfor har vi fra dags dato åbnet et nyt krisecenter i Frederikssund," hed det tirsdag i en Facebookopslag fra Gadegaard Behandlingscenter.

Krisecentret er døgnåbent. Det har plads til syv kvinder og børn. Det har vigtigst af alt rammerne til, at kvinderne kan få den ro, de har brug for.

De kvinder, der henvender sig, har brug for at komme væk fra en voldelig partner.

Hvis du er udsat for vold, eller hvis du kender en, som er udsat for vold, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 30 11 02 00 eller 30 48 02 00. Du kan også henvende dig på kontakt@gadegaard-krisecenter.dk