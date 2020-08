Se billedserie Foto: BM

Akrobat på løbehjul: Cathrine vil til VM

15-årige Cathrine fra Frederikssund har været bidt af løbehjul, siden hun var fem år gammel. I dag satser hun på VM

Lokalavisen Frederikssund - 22. august 2020

Lyden af skateboards og løbehjul mod betonunderlaget er ikke til at tage fejl af. Lokalavisen har aftalt at mødes med 15-årige Cathrine Alling Thomasen på Kalvøens skaterbane, og som vi nærmer os anlægget, kan man ikke bare mærke solens stråler bage, man kan også se flere børn og unge, der, iført farvestrålende hjelme og knæbeskyttere, laver tricks på ramperne.

En lyshåret pige sætter foden ned og smiler. En smule forpustet træder hun ned fra den lyse beton og ud på asfalten.

Vi finder et skyggefuldt spot, hvor vi kan tale mere uforstyrret, med kun en svag larm fra skaternes boards når de lander, eller når det smutter væk under fødderne på dem, når noget ikke lykkes.

"Det er så fedt, at man kan være sig selv sammen med vennerne, og at man kan få lov til at lave det, man er bedst til. Folk er altid glade på skaterbanen," fortæller Cathrine, som var fem år gammel, da hun første gang stillede sig op på et løbehjul.

Men det er først, inden for de senere år, Cathrine er blevet klar over, at hun rent faktisk kan sætte sig nogle mål.

"For tre år siden begyndte jeg at tænke på konkurrencer, og jeg fandt ud af, at man kunne blive sponseret."

Lært fra You Tube

Drømmen blev til virkelighed i år, hvor Cathrine er blevet optaget på det nystartede danske landshold for løbehjul, som den første pige i Danmark. Hun kvalificerede sig til DM i marts. Her valgte hun at stille op i drengeklassen, hvor hun fik bronze. Og ikke nok med det, hun blev også udnævnt som Danmarks bedste pigekører.

Cathrine, som til daglig går i 9. klasse på Frederikssund private Realskole har aldrig modtaget undervisning i løbehjul. Med andre ord har hun selv lært sig det, hun kan i dag.

"Jeg har lært meget af You Tube, og så har jeg bare øvet mig." Så på spørgsmålet til, hvad det kræver at nå dertil, svarer hun:

"Man skal blive ved, og ikke give op. Jeg træner hver dag. Tit fra jeg får fri klokken to om eftermiddagen til klokken ni om aftenen." Cathrine tænker lidt, inden hun tilføjer:

"Og så har man brug for nogle forældre på sidelinjen og en god sponsor."

Skateruniverset ScootWorld i Hellerup sørger i dag for, at Cathrine er ekviperet med tøj, og at hun har nogle gode trick løbehjul at stå på.

"På vej hjem fra DM stod tre sponsorer i kø. Min drøm har altid været, at det skulle være ScootWorld, fordi det er en fed butik. De var nogle af dem som kontaktede mig, derfor var jeg sikker på, at det skulle være dem."

Drømmer om VM

Nogle af de tricks, Cathrine laver, ser halsbrækkende ud. Hun fortæller, at hun da heller ikke er blevet forskånet for skrammer.

"Jeg er kommet til skade med hagen. I dag render jeg rundt med et ar. Det stammer fra en skaterpark i Helsingør, hvor der var en stor rampe, som jeg kun lige ramte med forhjulet, så jeg røg jeg ud over med hovedet. Heldigvis havde jeg hjelm på."

Når Cathrine ikke er i skole eller på den lokale skaterbane ved hallen i Frederikssund, kan hun godt finde på at tage bussen til en af de større baner på i Roskilde eller Multiparken i Helsingør.

"Jeg tager til Roskilde, så tit jeg kan komme derned. Jeg er dog aldrig alene, hvis nu der skulle ske mig noget."

Cathrines ambition er at komme til VM, hvor de helt store pengepremier er på højkant. I år blev verdensmesterskaberne i Barcelona aflyst.

For Cathrine er det at stå på løbehjul hele hendes liv, og noget tyder på, at det ikke stopper foreløbig.

Til næste år skal hun på efterskole, og ikke overraskende skal opholdet foregå på Oures Boardsport-linje.