Færgelundens forpagterpar Jan og Lone Frandsen, knokler på med de få arrangementer der stadig kan afholdes påFoto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Aflyser jule-fest for ensomme: "Skræmmebilledet er, at nogle må sidde mutters alene" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aflyser jule-fest for ensomme: "Skræmmebilledet er, at nogle må sidde mutters alene"

Forpagterparret på Færgelundens Motel og Kursuscenter aflyser deres traditionsrige 'juleaften' på grund af smittetrykket.

Lokalavisen Frederikssund - 12. november 2020 kl. 09:25 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Datoen siger 12. november, og normalt ville man på Færgelundens Motel og Kursuscenter være i fuld gang med forberedelserne til årets 'juleaften', hvor ca. 100 borgere fra Frederikssund og omegn ville gå og glæde sig til en jul sammen med andre mennesker med julemad, juletræ, sang og hygge.

Men i år er intet som det plejer. Det fortæller Jan og Lone Frandsen, der forpagter Færgelunden:

"Vi må aflyse vore juleaftens-arrangement i år. Vi tør ikke, vi er ganske enkelt bange for at sprede smitte," fortæller Jan Frandsen, med et ansigtsudtryk der siger alt.

"Nogle af dem som ville komme, er ældre og sårbare mennesker. Vi kan ikke risikere noget, der skal jo bare være en superspreder med corona, så kan alle blive smittet. Det går ikke."

Folk er ellers begyndt at ringe til forpagterparret, for at tilmelde sig 'juleaften' på Færgelunden. De ved, at julen ellers vil blive en ensom affære.

"Forleden havde vi en lille familie som ringede, fordi de gerne ville komme igen i år, men her måtte vi så fortælle dem, at desværre bliver det ikke til noget. Folk bliver kede af det. Det er frygteligt, når det er der, de kan have deres juleaften sammen med andre mennesker. Nogle har været med, siden første julearrangement på Færgelunden," siger Jan Frandsen og fortæller, at 'juleaften' på Færgelunden, har fundet sted den 23. december siden 2013.

Lone Frandsen nikker:

"Skræmmebilledet er, at nogle kommer til at sidde helt mutters alene juleaften. Det er svært at tænke på."

Det store juletræ

I lighed med tidligere år har mange gavmilde virksomheder, foreninger og fonde igen i år tilbudt at støtte arrangementet med donationer.

"I september spurgte spejderne, om vi også holdt jul i år, 'ja selvfølgelig holder vi jul i år', svarede jeg på det tidspunkt," siger Jan Frandsen.

"Nu er vi nødt til at fortælle dem, at vi ikke får brug for det store juletræ alligevel."

"Ja", nikker Lone Frandsen.

"Mathisen fonden har allerede skænket 10.000 kroner til arrangementet, så vi har aftalt, at pengene bliver overført til næste års 'juleaften' på Færgelunden.

Det er med blandede følelser, at Jan og Lone Frandsen taler om næste års jul, for lige nu ved de ikke, om de har en forretningen til den tid.

Alle selskaber er aflyst, så de har været nødt til at opsige alle deres medarbejdere, nu er der kun dem selv tilbage.

"Hvis der ikke snart sker noget i forhold til udbetaling af hjælpepakker, så ved vi ikke, hvor længe vi kan blive ved. Vi er ramt ligesom alle andre. Vi lever af selskaberne, alene siden september har vi aflyst 27 selskaber og arrangementer," fortæller Jan Frandsen.

"Selvom mange fra lokalområdet er gode til at støtte os, så må vores revisor afgøre, hvor længe vi kan fortsætte. Vi mangler ikke bookinger i kalenderen for 2021, vi skal bare have lov til at holde arrangementerne. Nu gør vi noget nyt i år, og tilbyder mad ud af huset til jul og nytår. Vi er nødt til at prøve noget andet," siger han.