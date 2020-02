Affald dumpet i Skov

Der er flot i skoven her om vinteren, og skovløber Torben Andersen fra Naturstyrelsen er glad for arbejdet i det fri, som både er spændende og med mange forskellige daglige opgaver.

"Skovens almindelige gæster er blevet meget bedre til at tage affald fra skovturen med hjem, men vi oplever desværre stadig, at der bliver dumpet en del byggeaffald i skoven," fortæller Torben Andersen i en pressemeddelelse til Lokalavisen.

Skovløberen kunne til sin store ærgrelse konstatere, at en lastbil var kørt ind på en af parkeringspladserne langs Gulbjergvej, og der havde tippet et stort læs med blandt andet byggeaffald og paller af på parkeringspladsen.

Naturstyrelsen skal prioritere hårdt, fordi der er besparelser på budgettet. Derfor betyder den slags oprydning, at pengene tages fra naturpleje, renovering af bålpladser og stier og hvad Naturstyrelsen i øvrigt bruger penge på for at gøre det attraktivt at benytte skovene, oplyser Naturstyrelsen i pressemeddelelsen.