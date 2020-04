Ældresagen står bag en 'telefon-ven-ordning.'

Ældresagen søger telefonvenner til ensomme

Lokalavisen Frederikssund - 07. april 2020

Føler du dig ensom i Corona-nedlukningen? Eller har du tid og lyst til at tale med en eller flere ensomme?

Så vil Ældresagen meget gerne i kontakt med dig.

Organisationen har nemlig oprettet en telefonordning, hvor kan få eller blive telefonven gennem Ældretelefonen og give et andet menneske - og dig selv - glæden ved at have nogen at snakke med.

Hvis nogen i din familie gerne vil have en telefonven, men ikke selv kan tilmelde sig, kan du sagtens gøre det for dem.

Man kan blive en del af Ældretelefonen enten ved at blive frivillig telefonven i Ældre Sagen og være den, der ringer op og starter samtalen med ældre, der savner selskab.

Eller du kan få en telefonven og være den, som bliver ringet op af en af vores frivillige for at få en hyggelig snak.

"Vi forsøger at 'parre' telefonvennerne. så der er noget at tale om. Og i den situation, hvor det foregår over telefonen, er det jo ligegyldtigt, hvilken del af landet, man bor i, så længe man kan tale godt sammen over telefonen," lyder det fra Bente Christensen, der er lokalformand for Ældresagen i Frederikssund Kommune.

Telefon eller mail

Uanset om man har noget at tilbyde som frivillig, eller omman er den, der står med behovet, kan man tilmelde sig via hjemmesiden: https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen - eller ringe på telefon 8282 0300. Telefonen er åben hverdage kl. 9-15.

I bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe I har lyst til at snakke sammen. Måske er 10 minutters snak et par gange om ugen nok til, at man ikke føler sig så alene - måske vil du hellere have en længere samtale. Det vigtigste er, at I begge hygger jer med snakken.

Som udgangspunkt er I telefonvenner, så længe coronakrisen står på i Danmark.

