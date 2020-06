Ældre-besparelser skal findes alligevel - senere

Budgetoverskridelsen på ældreområdet delte onsdag vandene i byrådet i Frederikssund, der onsdag aften vedtog at at finde pengene ved næste budgetopfølgning - og samtidig bede Velfærdsudvalget komme med nye forslag til besparelser.

Først var der lagt op til en sparerunde på ældre-området. Så blev besparelserne afvist af Velfærdsudvalget.. Men pengene skal findes alligevel - dels ved at bruge af reserve og via andre spareforslag

25. juni 2020

Der bliver ikke trykket på stop-knappen for brug af eksterne vikarer - og om nødvendigt et ansættelsesstop - på de lokale omsorgscentre.

Foreløbig.

For finansieringen af det forventede merforbrug på ældreområdet, skal findes ved den førstkommende budgetopfølgning, og samtidig skal Velfærdsudvalget arbejde videre med at finde besparelser i det indeværende år.

Det vedtog byrådet på et byrådsmøde onsdag aften.

"Det er jo en rigtig ærgerlig sag, og velfærdsudvalget har arbejdet igennem flere måneder på at få fundet løsninger på de økonomiske udfordringer, som vi har, og det er ikke lykkedes os at finde noget, vi kunne blive enige om. Det er en megauheldig sag, og jeg beklager meget, og vi giver den nu en ny runde i Velfærdsudvalget," lød det fra Dansk Folkepartis Inge Messerschmidt, der er formand for udvalget.

Socialdemokraten Susanne Betina Jørgensen, der er næstformand i udvalget supplerede:

"De mange høringssvar, der er kommet, har understøttet os i, at det ikke var så ligetil at finde de besparelser på den daglige drift. Bemandingen er allerede presset, vidner høringssvarene om. De ældre har brug for plejen, når de er på vores omsorgscentre, og det skal vi kunne prioritere. Alt andet synes jeg vil være flovt og uanstændigt. Derfor er jeg glad for den løsning, der er lagt op til, hvor vi også i Velfærdsudvalget får lejlighed til grundigt at drøfte området rigtig godt og grundigt. For det er nok ikke sidste gang, vi skal sidde og finde løsninger på dette område. Vi sætter os ikke bare ned og siger nej, men vi sætter os ned og arbejder med løsninger, der vil kunne bruges senere; eksempelvis nedbringelse af sygefravær og eksterne vikarbureauer," lød det fra hende.

Men det var bestemt ikke et byråd i lykkelig samdrægtighed, der i Råsigvang-salen i Slangerup stemte for at finde pengene ved en budgetopfølgning i stedet for at gennemføre besparelserne på seks millioner kroner via anvisninger fra Velfærdsudvalget.

"Nogle gange handler politik faktisk om at finde en løsning, der ikke er rar, fordi man har lavet en aftale om nogle rammer og budgetter. Og når det skrider, så må man jo nogle gange gøre noget, der ikke er populært. Der har i løbet af foråret været over 30 forslag, der kunne være med til at løse den økonomiske udfordring, Velfærdsudvalget står i, og i har sagt nej til de alle. Hvad er det, der gør, at man finder det ok at bede om, at vores reserve - der jo skulle gå til uforudsete udgifter som eksempelvis tvangsfjernelser af børn skal gå til det her? Det har jeg svært ved at forstå," lod den konservative Ole Søbæk byrådet vide og fortsatte:

"Jeg stemmer ja til det her. Men hvis skulle overføre denne styringsmodel, som Velfærdsudvalget her har anvendt, til alle andre udvalg, så vil enhver tanke om økonomistyring og budgetaftaler være fløjtende ligegyldige. Så kan uddannelsesudvalget lige så vel komme og sige, at vi brager lige 30 millioner kroner over budgettet, men vi gør ikke noget ved det, for børnene skal have det godt. Problemet er, at Velfærdsudvalget ikke har grebet fat om nældens rod og løst udfordringen med en overkapacitet på området i tide," lød det således i en kras bemærkning fra den konservative Ole Søbæk.