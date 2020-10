Anne Holck foran nabolejligheden, hvor en ældre dame sad fredeligt i sin stue, da der forrige søndag blev kastet æbler mod vinduet med en så stor kraft, at det gik i stykker. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Ældre beboere chikaneret af æblekastere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre beboere chikaneret af æblekastere

Ved efterårstide er idyllen i seniorfællesskabet Bakken de senere år blevet spoleret af unge æblekastere. I år er ingen undtagelse

Lokalavisen Frederikssund - 05. oktober 2020 kl. 14:00 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

13 beboere i seniorfællesskabet Bakken i Græse Bakkeby har på det seneste oplevet en tiltagende grad af chikane fra unge mænd, der morer sig med at kaste æbler mod beboernes vinduer.

Forrige søndag gik det helt galt, da et vindue smadrede. På den anden side sad en chokeret ældre dame, som udover forskrækkelsen, nu også har fået en ekstraregning hos glarmesteren.

Chikanen starter hvert år, når æblerne har vokset sig tilpas store og modne. Men i stedet for at ende i frugtkurven, ligger de udsplattede på jorden, vel at mærke efter de har ramt vinduerne.

Anne Holck bor i seniorfællesskabet. Ifølge hende har problemet med æblekastere stået på i flere år.

"Jeg har kun boet her i et år, men de andre beboere her på stedet fortæller, at problemet med æblekast mod vinduerne har fundet sted de sidste fire år," siger Anne Holck og fortsætter:

"I år drejer det sig om fire store drenge som har været på spil, og som er gået ind i vores have. De kommer, lige når det er blevet mørkt. Indtil videre har vi vasket pletterne af vinduerne næste dag. Men efter episoden i sidste uge, hvor et vindue smadrede, må jeg indrømme, at vi er ved at være lidt tyndslidte i nerverne."

Anne Holck fortæller, at beboerne bliver bange, når de sidder i deres små stuer, og der så pludselig bliver kastet æbler med voldsom kraft mod deres vinduer.

"Det er trist, for vi vil meget hellere invitere de unge drenge indenfor, og vise dem at vi faktisk er nogle rare bedstemødre." Anne Holck smiler og tilføjer, at beboerne på Bakken også har været unge engang, men at der nu stadig er forskel på at gå på æblerov, og på at kaste med æblerne, så de smadrer vinduer, og gør beboerne bange.

Opråb til forældre "Episoden sidste søndag, hvor vinduet knustes, blev anmeldt til politiet, men vi var også nødt til at ringe til en glarmester. Sent søndag aften er prisen høj. Det kostede knap 4.000 kroner. Og det var endda kun for at klistre vinduet foreløbigt sammen og sætte en plade på. Min nabo, den ældre dame, venter nu på en ny, stor rude som skal særbestilles, det er heller ikke billigt," siger Anne Holck. Hun kommer med et opråb til forældre i Græse Bakkeby:

"Er der nogle mødre og fædre her i nabolaget bag Bakkehøjen, som kunne snakke lidt med deres store drenge, og spørge dem hvad de render og laver, når de løber ude om aftenen? Så de sikrer sig, at det ikke er deres drenge, der løber inde i fredelige folks haver i mørket, og skræmmer ved at skyde mod mange vinduer med deres egne æbler." Anne Holck tilføjer:

"Nu har vi plukket de sidste æbler ned, de var næsten modne."