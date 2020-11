Ådalens Bogtræer har fået ny liv

Et hold dygtige håndværkere har i de sidste par uger arbejdet på at give nyt liv til Bogtræerne i Sillebro Ådal. Nu er de nye stammer sat i jorden og træet er klar til brug. Det fortæller Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

Bogtræerne består af to stammer med indbyggede kasser med plads til bøger. Bøgerne i træet står skærmet for vind og vejr og er til fuldstændig fri afbenyttelse - det vil sige, at alle og enhver kan tage en bog med sig hjem og læse den. På samme måde kan alle borgere aflevere bøger i træet til glæde for den næste forbipasserende.