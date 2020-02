Å-løb forvandlet til sæbe-vand

Ikke desto mindre har Græse Å i flere dage nu været omdannet til et skumbad, hvor der tilsyneladende er udledt større mængder spildevand med sæberester.

Dermed er det op til Frederikssund Kommune at lave en såkaldt kildesporing for at finde ud af, hvorfra vandet stammer.