Det er ikke til at se, at Jytte Møller fylder 90 år den 11. februar. Hun lever et aktivt liv med lange ture ved Isefjorden og som gymnastikunderviser i Dalby og Skuldelev.

90-årige Jytte underviser i gymnastik: Jeg kan ikke mærke min alder i mine bevægelser

Drømmen om at blive gymnastikinstruktør slap Jytte Møller ikke, selvom der skulle gå mange år, fra hun sagde den højt i skolen, til hun førte den ud i livet. I dag underviser hun to gange om ugen, trods sine 90 år

“Det var akkord arbejde, så for første gang tjente jeg penge, udover at jeg lærte at sy.”

“Det var under 2.Verdenskrig, og jeg skulle blandt andet folde illegale blade. Jeg fik strenge ordrer på ikke at betjene tyskere. Men indimellem forbarmede jeg mig alligevel, når der kom en ung tysker ind i forretningen, fordi han selv havde siddet og lavet en lampefod i træ, og havde brug for at få en pære tilsluttet.”

Det glemte Jytte Møller aldrig. I dag ryster hun på hovedet over lærerens bemærkning. Men det kunne tilsyneladende ikke slå drømmen i stykker. For nok fik Jytte Møller arbejde på Skovs Fabrikker, hvor hun sad og klippede tråde af undertøj. Senere i Magasin på Kongens Nytorv, hvor hun blev ansat som ‘samler’, og skulle løbe fra systuen, hvor de store rober blev syet, og ud til prøverummet, hvor det bedre borgerskabs damer kunne prøve kjolerne.

“Jeg er født i Lyngby i 1930”, siger Jytte Møller med et venligt smil, som svar på spørgsmålet om, hvor hun kommer fra. Hun går hen til køkkenbordet for at lægge to boller på brødristeren.

Vi bliver stående lidt. Helt naturligt bliver man draget af vandet. En kitesurfer er ved at gøre klar til en sejltur på fjorden, i færd med at arrangere sin drage og line. De stærke neonfarver på sejlet i orange og grøn bryder de grå elementer fra himmel og hav.

Januardagen står diset grå uden for Jytte Møllers vinduer. Alligevel er det hverken kedeligt eller trist at kigge ud. Fra de store stuevinduer, har hun førsteklasses udsigt over Isefjorden, med kig til Odsherred på den anden side.

Hotel Lyngby

Det var også i Lyngby, Jytte Møller mødte sin mand. Det var på Hotel Lyngby, hvor der var dans hver uge. Noget hun elskede. De blev gift, og fik to børn. Parret flyttede senere til Bastrup, hvor de drev et traktør-sted. Tilbage på Engelsborgvej i Lyngby købte de et vaskeri, som de drev sammen, indtil Jytte Møller pludselig mistede sin mand, og stod tilbage med to store børn og et vaskeri. Det blev skelsættende for hende.

Drømmen om at undervise i gymnastik var intakt, og en dag tog hun mod til sig, og kørte ind på Gymnastikskolen ved Frederiksberg Svømmehal. Her mødte hun den legendariske og dygtige men strikse gymnastiklærer Ellen Poul Pedersen.

“Jeg fortalte hende, at jeg altid havde drømt om at blive gymnastikpædagog. ‘Du kan få tre måneders prøvetid’, sagde hun. Så tilbage i vaskeriet fik jeg en dame til at klare vasketøjet, mens jeg var væk fra klokken otte til femten. Når jeg kom hjem, havde jeg travlt i vaskeriet, ved siden af lektierne.”

Jytte Møller fortæller, at de tre måneder blev til et år, som igen blev til et eksamensbevis med standpunktet UG.