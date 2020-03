Hvor meget skal teenageren selv bestemme over, hvad der er på værelset? Foto: Torben Klint Foto: Torben Klint

7 gode råd til teenage-værelset

Du har en teenager i huset, der gerne vil have et nyt vcærelse. Hvis ja så læs med her

Af Julie Trolle Boding, Videncentret Bolius

Bolig Hvordan indretter du et værelse til teenageren med plads til privatliv og uden for meget rod? Få gode råd til indretning af teenageværelset her i denne artikel, hvor der i alt er syv råd.

1. Giv teenageren indflydelse på indretningen. Jo hyggeligere, der er på værelset, desto større chance for, at de gider at være hjemme.

2. Gør plads til at læse lektier, drikke te med kammeraterne eller spille computer og musik, da mange bruger tid på værelset i den alder.

3. Gør det muligt at lukke døren til værelset - teenagere vil gerne have privatliv - men husk at lære dem at lufte ud, så indeklimaet bliver bedre.

4. Tænk over planløsningen i huset. Teenagere vil gerne være lidt i fred - og kunne have gæster uden at skulle vandre gennem stuen, hvis de skal på toilettet eller hente noget i køleskabet.

5. Gode møbler og seng. Investér i et ordentligt bord og godt læselys - ellers ender de med en tablet i sengen. Mange teenagere sidder dog ofte i sengen, så anskaf en ordentlig seng, og insistér på et tæppe og nogle puder, så det er hyggeligt at se på - også på et drengeværelse

6. Indirekte hjælp til oprydning. Sæt for eksempel en vasketøjskurv ind på værelset. Indret generelt værelset, så det er let at rydde op.

7. Acceptér alternativ indretning. Vil hun male væggene sorte, så lad hende det - men kræv samtidig, at hun selv hjælper med at male dem hvide igen en dag.