6000 mundbind i timen: Slangerup-firma tager kampen op mod virus

Som direktør for Slangerup firmaet Mobicom Pro måtte Frank Sørensen sende sine medarbejdere hjem, da statsministeren lukkede Danmark ned. Det fik ham til at tænke i nye baner. På bare fire måneder han bygget en fabrik, der skal producere værnemidler

Lokalavisen Frederikssund - 12. august 2020 kl. 13:30 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Coronavirussen brød ud, er efterspørgslen efter mundbind, håndsprit og andre former for værnemidler kun gået en vej.

Opad.

Det har fået direktør i Slangerup-firmaet Mobicom Pro, Frank Sørensen, til at etablere endnu et firma, Green Shield, som i fremtiden skal producere forskellige slags værnemidler mod virus.

"Det hele startede ved, at da Mette Frederiksen meddeler, at nu skal I lukke ned, så går jeg ind i min kommunikationsvirksomhed og siger til mine medarbejdere, nu skal I gå hjem. Og så gik vi 80 procent ned i omsætning," fortæller Frank Sørensen, der kort efter bliver kontaktet og spurgt, om han kan skaffe mundbind qua sine kontakter i Kina.

Det viste sig imidlertid ikke at være helt ligetil, da certificeringen ikke kunne leve op til kravene i Danmark.

"På det tidspunkt var det ikke særligt populært med mundbind, og det danske system havde ikke tillid til effekten af dem, men man bruger mundbind ved operationer, så det må betyde, at det virker."

Med andre ord havde Frank Sørensen fra starten troen på, at der ville være et marked for godkendte mundbind, og det fik ham til at tænke stort.

Skingrende sindsyge Her, fire måneder senere er det lykkedes Frank Sørensen at bygge en fabrik. Den gamle lade, som udgør den ene længe af gården Hauge Møllegård udenfor Slangerup, er blevet restaureret.

"Folk har haft mange bud på, hvad der skulle være. Ligefra busterminal til lejligheder. Og når de hører, hvad vi er i gang med, siger de, at vi er skingrende sindsyge." Frank Sørensen trækker på smilebåndet.

Han har investeret i maskiner for rundt regnet tre milioner kroner i form af blandt andet maskemaskiner, maskiner til vådservietter og en maskine der kan producere en særlig gel til tuber, som, efter man har vasket sine hænder med sæbe og påført gelen, holder i 24 timer uden at bakterier kan gå på. Det er ifølge Frank Sørensen dokumenteret og godkendt.

Endnu er produktionen ikke i gang. Det kommer den i løbet af to-tre dage, og når det sker, vil man ifølge Frank Sørensen kunne producere 6000 mundbind i timen.

"Lige nu venter vi på filtermaterialet til mundbind, det står i Hamborg, og kommer i dag eller i morgen. Men hele leverandørkæden er oppe at køre nu. Herfra vil vi modtage omkring 10-12 tons materiale, som bliver leveret til os hver tredje uge."

Lykkeridderne Ifølge Frank Sørensen vil Green Shield være de eneste i Nordeuropa, som producerer mundbind.

"Der findes flere eksempler på, hvordan lykkeriddere køber mundbind hjem fra Kina og begynder at sælge dem. Alt står på kinesisk, hvilket ifølge sundhedsmyndighedernes krav ikke er tilladt. Det skal stå på dansk. Der skal være danske manualer i pakken eller på æsken. Vi kan skrive 'Made in Denmark', det er der ingen andre der kan."

Ifølge Frank Sørensen er alle krav fra sundhedsmyndighederne overholdt i den lille produktionsvirksomhed.

"Vi undersøger, at alt materiale som vi modtager er i orden. Vi har rapport på, at alt der kører igennem virksomheden er i orden. Blandt andet ved at vi tester produkterne ved de to testcentre Teknologisk Institut og Eurofinish som fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi bliver slået hjem, hvis det vi laver ikke er i orden. Så det bruger vi rigtig mange penge på at sikre os."

Direkte salg Når varerne vælter ud af produktionen hos Green Shield senere på ugen, vil det være direkte salg til forbrugerne.

"Man kommer ikke til at se vores mundbind til 17-18 kroner i forretningerne. Vi forventer at ligge på 8 kroner, og lukker en hjemmeside op, hvor man kan købe dem. Vi går efter de almindelige mennesker, og ved at sælge direkte fra fabrik og springe de andre led over, for så kan alle være med. "

Men hos Green Shield er det ikke kun på prisen, man ønsker at skille sig ud:

"Vi er nørder og vil gerne udvikle videre på mundbindene. Vi kan om tre-fire uger tilbyde at lave navn i hvert mundbind. Uanset om det er til DSB eller skolebørn, som ved at få sit eget navn på ikke kommer til at bytte om på mundbindene."

Frank Sørensen tror, at Corona er kommet for at blive. Med andre ord at der er en fremtid i værnemidler.

"Hvis man ikke prøver noget, er der ikke noget der lykkes. Du må ikke tænke for meget over det, og alle de ting du kan rende ind i, du skal bare fokusere på målet. Jeg har det sådan, at jeg aldrig i mit liv har ramt så rigtigt som denne gang."