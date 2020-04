Anne og John Trasbo fejrer 50 års parløb, professionelt og privat. Foto: BM

50 års parløb professionelt og privat: Det er 'ren' kærlighed

Anne og John Trasbo har noget at fejre. Lørdag den 2. maj har de guldbryllup, og så er det 50 år siden, de stiftede firmaet Trasbo

Glade, varme, imødekommende, gavmilde, rummelige, humoristiske, talende og lyttende.

Om det er fordi, de gør hinanden gode, de har deres tro eller noget helt tredje er uvist. Men Anne og John Trasbo, der lørdag den 2. maj kan fejre guldbryllup, gør på mange måder indtryk på dem, der krydser deres vej. Også selvom det blot drejer sig om en times interview med Lokalavisen.

Vi har sat os udenfor på terrassen en råkold forårsformiddag få dage før guldbrylluppet, der for dem ikke alene markerer et langt ægteskab, men også et langt arbejdsfællesskab.

Da Anne og John Trasbo blev ringforlovet, en februardag for lidt over 50 år siden, aftalte de, at når de blev gift, ville de finde på noget, hvor de kunne arbejde sammen, hvis det var muligt.

Og det blev det, for kort efter brylluppet så firmaet Trasbo dagens lys. Her kunne vinduespudsning, rengøring og iværksætterdrømmene realiseres.

"I starten gjorde jeg rent sammen med en gymnasiepige. Så hver morgen kørte vi ud og gjorde rent klokken fire, indtil hun skulle i skole klokken otte, og så kunne jeg køre ned på kontoret eller køre hjem og passe børnene," fortæller Anne Trasbo.

Trasbo begyndte i et kontor i parcelhuset, og er i dag en stor servicevirksomhed med hovedsæde på Jernager 9 i Skibby.

For fem år siden trak ægteparret sig helt ud af deres livsværk, og i dag er det datteren Birgitte Trasbo Kelvis, som står i spidsen for familievirksomheden. Men Trasbo fylder af gode grunde stadig meget hos Anne og John Trasbo. Mere end en gang under interviewet, må de ledes tilbage på sporet, fordi de helt åbenlyst bare ikke kan lade være med at tale om firmaet.

Vi har været enige Anne og John Trasbo har, udover familievirksomheden, helt indlysende et fællesskab som et gennemgående tema i deres parløb.

Når Anne Trasbo skal beskrive John, siger hun:

"Han er ærlig, utrolig gavmild og hjælpsom. Han er til at stole på, og en super god arbejdskammerat og ven. I alle årene har det været sådan, at hvis jeg har skældt lidt ud, så har han vendt sig om og er gået. Han er ikke til at skændes med. Og så har det været sådan, at de dispositioner, vi har taget her i livet, har vi været enige om. Vi har heldigvis et positivt livssyn. For der kommer da masser af bump i livet. John siger så tit, hvis der er noget, der er lidt tungt, så slå en streg og begynd derfra og se fremad."

John Trasbo tænker lidt, inden han svarer på spørgsmålet om, hvordan han vil beskrive Anne:

"Hun har været en fantastisk hustru. Men jeg glæder mig til på søndag, for så har vi overstået guldbrylluppet." Han smiler og uddyber;

"Jo, for ved sølvbrylluppet holdt hun en tale, hvor hun sagde, at nu havde jeg bestemt de første 25 år, så nu skulle hun bestemme de næste 25 år. Det betyder, at det så skifter igen nu." John griner.

Drømmen er gået i opfyldelse Hvad har fyldt mest i jeres liv, udover familien?

"Det er vores tro. Vi har altid holdt fast i, at uanset hvad vi har lavet i firmaet, så var troen vigtigst," svarer John Trasbo og giver et eksempel:

"Vi havde også skadeservice i firmaet. Og da børnene var små, blev møderne (I Jehovas Vidners Rigssal, red.) afholdt tirsdag, torsdag og søndag. Så hvis en taksator spurgte, om vi kunne mødes på sydsjælland en torsdag aften klokken 18, så sagde jeg altid nej. Han skulle vide, at jeg aldrig ville kunne tirsdag og torsdag aften. Og det har jeg altid holdt fast i." Anne Trasbo nikker og siger:

"Vi har altid lagt arrangementer på andre tidspunkter."

Fra basen på Strandgårdsvej i Jægerspris har Anne og John Trasbo rige muligheder for at nyde deres tredje alder. Men det betyder ikke, at de sidder med hænderne i skødet. Det kan de ikke.

Udover samvær med børn og børnebørn har Anne Trasbo og sønnen Michael startet en brændefabrik op ved Stenlille. De køber brænde i skoven, flækker det og sælger det til folk. Men når den ikke står på en eller anden form for arbejde, så holder Anne og John Trasbo af at rejse, gerne til Grækenland og Afrika.

"Vi elsker at rejse. Faktisk skulle vi have været til en lille græsk ø i fem uger her sidst i maj. Men det tror vi ikke, vi kommer til nu," siger Anne Trasbo. Hun tilføjer:

"Men vi sætter også stor pris på de simple ting her i livet, som at køre en tur og sidde og kigge ud over fjorden med en kop kaffe. Eller hvis nogle venner stiller seks æg på vores trappe, så kan jeg næsten tude over det."

Vi skal til at afslutte interviewet. Anne Trasbo afrunder og binder en fin sløjfe om samtalen:

"Den romantiske drøm vi havde, da vi blev forlovet, er til fulde gået i opfyldelse." Igen drejes samtalen ind på firmaet, for hun tilføjer:

"Vi ærgrer os ikke over, at vi har brugt vores liv på at arbejde."

Guldbrylluppet er på grund af Coronasituationen blevet rykket til den 28. august, hvor der skal være havefest på matriklen.