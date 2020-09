En glad og overvældet modtager af Den Kongelige Belønningsmedalje Leni Thrane, som efter 42 år i samme butik nu er blevet hædret. Foto: BM

42 år i samme dagligvarebutik: Leni fik medalje af Dronningen

Leni Thrane blev fejret af kollegerne i Meny, Frederikssund, da hun mødte ind på arbejde torsdag morgen. Efter 42 år i samme butik har hun modtaget Den Kongelige Belønningsmedalje

Lokalavisen Frederikssund - 25. september 2020 kl. 18:51 Af Birgitte Masson

Offentlige audienser hos Dronningen må man indtil videre se langt efter, som følge af de forholdsregler, covid-19 situationen har nødvendiggjort. Men når de bliver genoptaget, kan man nok være sikker på, at Leni Thrane, 71 år, skal en tur ind på Christiansborg for at takke Dronningen.

Torsdag modtog hun nemlig Den kongelige Belønningsmedalje med krone. Leni Thrane fra Frederikssund har nemlig været ansat i samme dagligvarebutik i 42 år.

I dag hedder butikken Meny, og det var her i lokalerne i Havnegade 9, hun startede. Først i bageren, senere i cafeteriaet så kom hun tilbage til bageren og herefter stod hun i kiosken.

'Jeg er meget beæret' "Jeg havde fået at vide, at jeg skulle komme på arbejde i dag," fortæller Leni Thrane. Hvad hun ikke vidste var, at købmand Per Christiansen ville overrække hende Den Kongelige Belønningsmedalje.

"Jeg er meget beæret over det. Da jeg kom i morges stod hele personalet herinde og ventede, Per holdt en tale, og der var champagne og jordbærkage," fortæller Leni Thrane, som dog godt var klar over, at hun nok på et tidspunkt ville modtage en medalje.

"I maj måned fik jeg et brev fra Erhvervsstyrelsen om, at jeg skulle skrive under på, om jeg ønskede at modtage medaljen. Per havde nemlig indstillet mig." Leni Thrane tilføjer, at hun ikke var klar over, om den ville komme med posten eller blive sendt til butikken.

En god arbejdsplads "Det har været dejligt," svarer hun på spørgsmålet til, hvordan det har været at arbejde samme sted i 42 år.

"Jeg har været glad for at være her. Det har været en god arbejdsplads. Der er aldrig nogle, som er sure, og vi kan altid tale med hinanden om tingene. Og har man brug for at få fri, så kan det også altid lade sig gøre."

Leni Thrane fortæller, at hun gik på pension, da corona lukkede Danmark ned i foråret.

"Men jeg møder stadig ind, når de mangler nogen. Det er hyggeligt, men ellers kan jeg nu godt få tiden til at gå med mit håndarbejde derhjemme, og så går jeg i haven," fortæller Leni Thrane, som efter 42 år i samme dagligvarebutik af gode grunde kender mange ansigter i byen.

"Ja, man kan ikke komme rundt, uden at møde folk man kender fra butikken," siger hun og tilføjer:

"Nu skal jeg nok hjem og fejre medaljen i løbet af weekenden. Det bliver sammen med familien."