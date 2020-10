En 41-årig fra Hillerød blev anholdt og sigtet for trusler på livet i Slangerup.

41-årig anholdt: Truede beboere med attrappistol

Ifølge en anmeldelse til Nordsjællands Politi henvendte en fremmed mand sig klokken 04.19 ved et hus på Håndværkervangen i Slangerup.

Her truede han med en pistollignende genstand en 26-årig og en 48-årig mand på adressen. De to mænd fik dog overmandet den fremmede mand og tilbageholdt ham, indtil politiet ankom til stedet.

Vristet pistol fra ham

"Ved patruljens ankomst blev den fremmede mand, en 41-årig fra Hillerød, anholdt og sigtet for trusler på livet. Den pistollignende genstand havde de to mænd fået vristet fra ham, og den viste sig at være en attrappistol," oplyser politiet.