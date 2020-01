Se billedserie Maria Eirup (tv) og Julie Berthelsen er begge vilde med at stå på rulleskøjter i FRISK, hvor de møder mange nye venskaber. Foto: Mette Døllner

Send til din ven. X Artiklen: 40 år på rulleskøjter og stadig frisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år på rulleskøjter og stadig frisk

Kunstrulleskøjteklubben FRISK i Frederikssund kan i januar fejre 40 års jubilæum i en klub, der stadig er lige populær blandt lokale børn og unge med forkærlighed for hurtige firhjulede støvler

Lokalavisen Frederikssund - 10. januar 2020 kl. 10:43 Af Mette Døllner Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forkortelsen FRISK kommer af ordene ‘Frederikssund Rulle Is Skøjte Klub’. Men selvom der hverken er is eller kuldegrader i hal 1 på Ådalens Skole, hvor klubben holder til, så understreger formand for FRISK, Frank Davidsen, at kunstrulleskøjteløb indeholder de samme discipliner, som for eksempel spring og pirouetter, og de samme krav til sværhedsgrad og fysisk form som traditionel kunstskøjteløb. Udfordringer som blandt andet er med til at fastholde interessen og engagementet hos de omkring 80 medlemmer af klubben, der hver uge lægger mange timers træning i hallen til tonerne af høj tempofyldt populærmusik. Lokalavisen har mødt Frank Davidsen på en træningsaften i klubben forud for jubilæumsfesten i hallen på Ådalens Skole for at høre historien om, hvordan det hele startede for 40 år siden, da FRISK formelt kom til verden på en stiftende generalforsamling den 7. januar 1980. “Det er jo en fortælling om, hvordan tvillingesøstrene Kirsten Ravn og Gitte Berthelsen (begge født Sørensen, red.) indfriede deres store drøm om at starte en kunstrulleskøjteklub her i Frederikssund,” siger Frank Davidsen og uddyber: “Kirsten Ravn havde som 10-årig løbet på rulleskøjter hos en kvinde, der hed Heidi von Vovern. Det var i midten af 1960’erne og foregik på en betonplade i baghaven på Rugvænget i Frederikssund. Senere tog Kirsten til København, hvor man kunne leje rulleskøjter, og så var hun også inspireret af rulleskøjtekulturen i USA. Så det blev drivkraften til at starte en klub i Frederikssund, hvor sporten kunne blomstre,” siger Frank Davidsen, der har været formand for bestyrelsen siden 2014, og hvis to døtre i mange år har været aktive medlemmer af klubben.

Stærkt sammenhold Søstrenes vision var oprindelig at kombinere forskellige grene af rulleskøjtesporten med isskøjteløb. For tanken var, at når det om sommeren ikke var muligt at træne på is, så kunne løberne alligevel træne videre på rulleskøjter. På den måde kunne man udvikle og vedligeholde løbernes kompetencer på meder og hjul hele året. Det blev som bekendt aldrig til noget med den is. Til gengæld blev kunstrulleskøjteklubben hurtigt populær og medlemstallet har gennem alle årene ligget stabilt på mellem 75 og 85 medlemmer. Én af grundene til klubbens store popularitet gennem tiden skal ifølge Frank Davidsen findes i FRISK’ dna: Formationsløbet, hvor op til 24 løbere skal samarbejde om skiftende formationer. “Kirsten Ravn introducerede formationsløbet i 1999, og allerede i 2000 vandt de bronzemedalje til VM i USA. I 2002 blev det også til bronze både ved EM og VM. Så det var med til at styrke troen på, at dét her, det var noget, man kunne. Vi prioriterer stadig disciplinen, fordi formationsløbet kan noget helt særligt. Det er lidt ligesom på et fodboldhold, hvor du er fælles om en indsats. For det handler i stor udstrækning om samarbejde, respekt og hård træning. På den måde giver det et stærkt sammenhold og udvikler venskaber på tværs af aldersgrupperne og giver nogle store oplevelse ved internationale stævner.”

Generationsskifte Helt frem til 2010 var Kirsten Ravn og hendes mand meget aktive i klubben som trænere og ildsjæle. Tvillingesøsteren Gitte Berthelsen indtog blandt andet posten som formand for FRISK i de første 25 år, ligesom hendes mand Bjørn Berthelsen også i mange år var en del af klubben. Men i 2010 bliver ægteparret Ravn skilt, og i 2011 falder Kirsten Ravn uheldigt under en træning, brækker kravebenet og må gå på ‘rullepension’, og det bliver indledningen til et generationsskifte i klubben.

“Uden de ildsjæle var vi aldrig dér, hvor vi er i dag. Men at vi formåede at komme videre, og til det vi faktisk er i dag, så vil jeg sige, at der er sket rigtig meget i rulleskøjtesporten helt generelt og ikke kun i FRISK. Niveauet på sololøberne er løftet betydeligt, fordi landsholdet er blevet styrket. Og vores trænere er ind imellem med, særligt når der er besøg af udenlandske trænere. Så ser de jo nogle nye træningsmetoder, så det samarbejde er med til at løfte klubberne i det hele taget,” siger Frank Davidsen, der også er stolt over klubbens unge, men meget engagerede trænerteam samt dedikerede forældre, der støtter op om det frivillige arbejde i FRISK. Én af de løbere, der har været med rigtig længe, er 17-årige Maria Eirup. Tolv og et halvt år er det blevet til i FRISK, de sidste halvandet år også som træner. Gennem tiden har hun taget mange medaljer hjem til klubben, senest sidste år hvor hun blandt andet vandt guld i figur, Ungdom, ved DM og Danish Cup. Men hvad i alverden er det, der har fået hende til at investere så mange år og så meget tid i rulleskøjtesporten? “Det betyder virkelig meget, for det har været en stor del af mit liv. Jeg kan rigtig godt lide at træne, og det her at man har et så godt fællesskab med små og store løbere. En stor del af oplevelserne har også været de mange ture, vi har været på, for det har virkelig været med til at ryste os sammen og opleve, hvordan det er andre steder i verden.” Selvom Maria Eirup bruger meget tid på sin egen træning, så finder hun alligevel plads til at være træner på flere forskellige hold og er rigtig glad for trænerrollen, fordi hun nu også kan dele ud af sin store erfaring.

En anden løber i FRISK, der lægger mange timer i træningen er 12-årige Julie Berthelsen, barnebarn af Gitte Berthelsen, der var med til at stifte klubben. “Jeg går både på et solohold og på et hold, der stiller op til stævner sammen, og der får man et rigtig godt sammenhold. Det er meget sjovt at gå til konkurrencer, at vi hepper på hinanden, og det sjov vi har i omklædningsrummet, det er virkelig hyggeligt. Men det giver også et mål, noget man skal gå efter. For hvis du ikke har noget at gå efter, så kan det blive ret svært at få sig selv til at turde at øve spring. Så man skal give noget for at lære det,” siger Julie Berthelsen, der har gået til ‘rul’ i omkring fire år. Hvis man har lyst til selv at prøve sporten som Maria og Julie, så kan man få tre gratis prøvetimer. Tilmelding på frisk.dk, hvor man også kan låne et par rulleskøjter.