Stifter af JAS Agnete Simonsen sammen med formand Per Gottlieb brænder for teatret og børnene i særdeleshed. "Det er børnene vi bygger hele vores teater på, de skal altid kunne være her. Uanset om der er Jægerspris Revy eller noget andet", siger de.

40 år med amatørteater i Jægerspris: Talent betyder ingenting - her kan alle være med

For 40 år siden startede en lille gruppe teatertossede, med Agnete Simonsen i spidsen, Jægerspris Amatør Scene. De første år måtte man tage til takke med at øve i et klasseværelse på daværende Møllegårdsskolen, mens forestillingerne blev spillet i teatersalen på den tidligere slotskro.

I JAS' 25 års jubilæumsskrift kunne man blandt andet læse, at der midt under forestillingen startede en mægtig varmeblæser, der hang på bagvæggen i teatersalen, så publikum ikke kunne høre en lyd. Men slukkede man den, sad folk og frøs.

Siden er der sket en del. For efter de første tre, turbulente år fik JAS mulighed for at flytte ind i den tidligere biograf på Møllevej. Siden er JAS blevet en institution, ja - et kulturelt omdrejningspunkt i byen i lighed med Rejsestalden få hundrede meter derfra. De unge, som i starten betrådte de skrå brædder, er blevet ældre, og mange andre unge er kommet til. Det fortæller Per Gottlieb og Agnete Simonsen, henholdsvis formand og næstformand i den selvejende institution JAS.

"Efter de første år, hvor vi ikke havde et fast tilholdssted, læste Valter (Agnetes ægtefælle, red.) og jeg en dag i avisen, at biografen lukkede. 'Hold da fast, det er der´ vi skal have teater', udbrød jeg. Så på eget initiativ gik vi ned og ringede på døren til boligen, som lå i tilknytning til biografen. I dag er boligen en del af teatret. Den ældre dame som boede der hed Molly Olsen, i mange år havde hendes nevø drevet biografen for hende. Hun blev meget begejstret for tanken og sagde, at det ville hendes afdøde mand være blevet glad for. Så hun lejede biografdelen ud til os i ti år for en afsindig billig pris. Og så begyndte vi ellers at sætte det i stand. Imens gik hun og hyggede sig. Hun blev meget glad for teatret. Faktisk så glad at vi lavede en særlig æresplads i salen til hende som altid var ledig, så hun til hver en tid kunne komme og sætte sig og overvære forestillingen," fortæller Agnete Simonsen.

Hun tilføjer, at JAS kom til at betyde så meget for Molly Olsen, at teatret blev indført i hendes testamente, således havde JAS blandt andet førsteret til at købe ejendommen.