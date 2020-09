Se billedserie Hanne Kristiansen og Lene Ottesen hhv. næstformand og formand i Vejleby Bylaug på Trekanten, pladsen hvor man spiller petanque, oplader mobilen, læser nyheder på den store tavle, hvor her også hænger en hjertestarter. Og på lørdag fejrer Bylauget 40 års jubilæum her. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: 40 år med Vejleby Bylaug:"Vi er ikke en soveby, selvom vi hverken har kro eller kirke" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år med Vejleby Bylaug:"Vi er ikke en soveby, selvom vi hverken har kro eller kirke"

I Vejleby er man noget i kraft af det, man bidrager med. Det mener bylaugsformand Lene Ottesen som værner om sammenholdet. Lørdag fejrer Vejleby Bylaug 40 års jubilæum

Lokalavisen Frederikssund - 16. september 2020 kl. 09:43 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er så dejligt ude på landet, skrev Dan Turell blandt andet i et af sine digte. To kvinder, henholdsvis formand og næstformand i Vejleby Bylaug, Lene Ottesen og Hanne Kristiansen, ser ud til at give ham ret.

I mere end tre årtier har de boet i byen, der ligger langt mod vest i Frederikssund Kommune, i et bakket landskab med fjorden for enden af vejen.

Det kan meget nemt blive nogle klicheer om Hornsherred. Men de er ikke til at komme udenom. For herude griber man området og byen Vejleby, som den 19. september kan fejre 40 års jubilæum for bylauget.

"Vi er ikke en soveby, selvom vi hverken har kro eller kirke. Men det har betydet, at vi selv har været nødt til at opfinde det der sker," siger den dedikerede formand for bylauget gennem 12 år Lene Ottesen.

Hanne Kristiansen er tidligere skolelærer på Marbækskolen i Skibby. Hun indrømmer, at hun først i år deltog i bylaugets generalforsamling.

At hun blev valgt ind som næstformand, havde hun ikke regnet med, men da der ikke var andre som meldte sig, sagde hun ja til opgaven.

"Jeg bor i et hus fra 1837. Og selvom jeg har boet her i byen i mange år, bliver jeg stadig betragtet som tilflytter. Man skal have boet her i generationer, før man ikke er ny længere," fortæller Hanne Kristiansen.

Bylauget skal samle folk Som formand for Vejleby Bylaug, er Lene Ottesen helt skarp på, hvad den vigtigste opgave er:

"Bylauget skal finde aktiviteter, der kan samle folk," siger Lene Ottesen og nævner eksempler på arrangementer som hjertestarter-kursus, vandreture ad sandvejen op til den nærliggende jættehøj som oprindelig var den gamle postrute mellem Vejleby og Vellerup, cykeltur ad Pontoppidan ruten, filmaftener en gang om måneden i vinterhalvåret og foredragsaftener. Hun fortæller også, at bylauget samarbejder om aktiviteter med Hammergården, kreds 57, Skibby Aktive, samt Vikingerne i Frederikssund.

"Folk vælger aktiviteterne til og fra, som det nu engang passer dem at deltage. De fleste i byen kender hinanden, men der er også nogle få nye, som holder sig for sig selv, og det kan man også få lov til."

Lene Ottesen tilføjer:

"Men ønsker man at være en del af fælleskabet, så forpligter det. Han man sagt ja til at være i fællesskabet, så er man også medejer af det fælleskab som der skal være i sådan en lille by, og så skal man gøre noget. Det kan være en lille ting, som at bage en kage til et af arrangementerne. Alle kan et eller andet."

Hanne Kristiansen nikker:

"Men vi render ikke hinanden på dørene. Man mødes, hvis man har lyst, til de forskellige arrangementer, og man passer på hinanden. For eksempel orienterer man altid lige naboen, hvis man er ude at rejse." Lene Ottesen supplerer og fortæller, at hun et par gange har fået tilsendt et billede, hvis en fremmed vogn har holdt parkeret foran hendes hus:

"'Er det noget, du kender noget til', skrev den opmærksomme nabo. Hvortil jeg kunne svare: 'Ja, det er det, jeg har håndværker'."

Rundbold og skøjteløb I dag er Vejleby en anden by, end den de to kvinder flyttede ind i for mere end 30 år siden.

"Jeg må indrømme, at jeg godt kan unde de børn, der bor her i dag, det sammenhold der var dengang. Der var rundbold på Trekanten, skøjteløb på isen. Børnene boltrede sig i naturen lige udenfor døren. Det gør de ikke i dag. Noget af forklaringen skyldes, at børnene gik på samme skole. Da min søn var skolebarn, gik de alle på Ferslev Skole, og bagefter fulgtes de ad ind på Marbækskolen," fortæller Hanne Kristiansen. Lene Ottesen nikker og tilføjer:

"Ja, de rendte rundt og legede i byen. Det gør de ikke længere, for det er blevet for farligt. Vi har trafikale problemer herude. Forældrene tør simpelthen ikke lade deres børn gå på vejene. Samtidig har man lukket Ferslev Skole. Det bevirker, at de 34 børn, som bor her, går på fem forskellige skoler. De kender ikke hinanden."

Hanne Kristiansen næver endnu en ting, som heller ikke eksisterer længere:

"I gamle dage holdt vi bylaugsfester i laden heroppe. Det var fester som ville noget. Der var alle mand af huse, 130 når vi var færrest. Folk har mere travlt i dag," konstaterer hun.

Masser af sport Nok er der ikke længere fester som 'i gamle dage', eller børn, der leger ude på vejene, til gengæld er der kommet masser af muligheder i området for at dyrke fritidsinteresser.

I dag findes der en havkajak klub ved Hammergården med 600 medlemmer. Der er en mountainbike klub som mødes hver torsdag. Og så er der Naturfitness ved Britta Isaksen en gang om ugen i sommerhalvåret. Her træner man enten ved Bådelauget i Isefjorden, ved Hammergården eller i Svanholm skov.

"Vi er begge med til Naturfitness, og træner udenfor en gang om ugen indtil uge 42. Om vinteren fortsætter vi indenfor i hallen i Ferslev," fortæller Hanne Kristiansen, der lod sig førtidspensionere som 60-årig, fordi hun vidste, at hun ikke ville komme til at kede sig som pensionist.

Hun har aldrig haft bil, så hun kommer omkring på cykel eller med offentlig transport.

Man vender tilbage "Jeg har kæmpet med de offentlige transportmidler i alle årene. Du tror det er løgn, men for første gang i mange år har vi nu direkte transport til Frederikssund, og vi skal ikke engang skifte i Lyngerup eller Jægerspris. Det tager en halv time, så er man i Frederikssund. Til gengæld er det blevet vanskeligt at komme til Roskilde. Det er et problem for vores unge mennesker, der gerne vil til Roskilde og læse," fortæller Hanne Kristiansen. Hun slår over i fordelene ved at bo i Vejleby:

"Men du kan ikke få alting. Vejleby er et unikt sted på mange måder. Du får et ekstremt naturskønt område. Jeg er vild med vand, og elsker at tage badedragten på og trille ned ad bakken og gå direkte i Isefjorden. Det gør jeg dagligt gennem hele sommeren."

De senere år er flere unge familier flyttet til byen. Ifølge de to kvinder, skyldes det naturen, roen og ikke mindst huspriserne. I Vejleby får man meget for pengene, mener Lene Ottesen:

"Det er et sted, hvor familien kommer tilbage til gennem generationer. Måske ikke lige nødvendigvis til Vejleby men til området herude. Man bliver afhængig af naturen, og at der er højt til himlen. Som en i min familie, der havde været på familievisit inde i København, sagde, efter de havde siddet stuvet sammen i en lille lejlighed: 'Jeg kan simpelthen ikke klare det. Det er, som at tage en skjorte på, der er for lille'."

Fakta

Vejleby kan dateres tilbage til 1300-tallet.

Byen har 68 husstande.

Vejleby Bylaug har ca. 100 medlemmer. Der deles information til medlemmerne ved hjælp af en plakatholder ved indkørslen til byen, en facebook gruppe, bylaugets hjemmeside og en sms-kæde.

Nye borgere bliver altid budt velkommen af bylauget, der fortæller om aktiviteter i byen og området.

Vejleby Bylaugs 40 års jubilæum fejres den 19.9 fejres på Trekanten midt i byen.