28-årig mand havde ikke gyldigt kørekort

En 28-årig mandlig bilist blev mandag klokken 19.20 standset af en patrulje på J.F. Willumsens Vej. Han kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han havde fået frakendt førerretten, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Endnu en person, med tilknytning til den 28-årige, blev sigtet, for vedkommende havde lånt sin bil ud til den 28-årige, og derfor blev bilejeren ligeledes sigtet for at have overladt bilen til en person uden førerret.