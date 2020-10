25 millioner kroner til sikring af midtby

frederikssund Det skal være slut med, at boligejere risikerer oversvømmelser. Og det skal være slut med, at det lokale beredskab må på overarbejde og lægge såkaldte watertubes ud, for at indbyggerne kan sove roligt om natten.

"Langt størstedelen, 25 millioner kroner, bliver afsat til at lave direkte sikring af midtbyen, som vi har digelaugsforpligtelserne for. Det er både omfattende og ret kompliceret, fordi man ikke bare kan anlægge et jorddige, og så er det klaret. Man er nødt til at også at tage højde for, hvad der kan ske, hvis man på én gang har et skybrud og en stor stigningen i vandstanden eller en regulær stormflod. Så det er noget, der også vil medføre noget byfornyelse inden for digelaugs-ansvarsområdet," fortæller Jørgen Bech (V), der er formand for Plan- og Miljøudvalget.