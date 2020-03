Se billedserie "Vi er flere pensionerede sygeplejesker, måske derfor er vi gode til at tage os af hinanden," fortæller Birgitte Nielsen Foto: BM

25 år med 'Petanque-nisterne': - Det er meget mere end petanque

Slangerup Petanque Klub har eksisteret i 25 år. Her mødes byens modne mænd og kvinder, for at dyrke fællesskabet - og petanque

Lokalavisen Frederikssund - 06. marts 2020

Slangerup Petanque Klub blev stiftet 13. marts 1995. En hurtig hovedregning siger, at klubben dermed har 25 års jubilæum om få dage.

"Har du ikke lyst til at besøge os og skrive en artikel om det?," lyder det håbefuldt i den anden ende af mobilen få uger før den runde fødselsdag.

Formand for Slangerup Petanque Klub Birgitte Nielsen taler hurtigt. Det er som om, at hun har flere budskaber, hun skal nå at fortælle; Fortræffeligheder om klubben som det faktum at det sociale samvær fylder lige så meget som selve spillet, mindst. Og at man kan konkurrere eller bare nøjes med at spille petanque for hyggens skyld.

Hun sælger historien godt. Så ugen efter mødes vi ved klubhuset og den tilhørende petanquebane bag idrætshallen i Slangerup.

De er allerede i fuld gang med spillet. Cirka 30 mænd og kvinder, alle over 60 år, står koncentreret i grupper. Indimellem bryder de ud i høje grin. Nogle småsnakker lidt, men fælles for alle er, at de stirrer koncenteret frem for sig med blikket i retning af den lille, orange kugle.

Klarer alting selv Lidt efter hilser flere varmt og hjerteligt. En lille kvinde, i lilla jakke og med et stort smil, kommer også hen og hilser. Det er formand for Slangerup Petanque Klub Birgitte Nielsen, og vi trækker indenfor i klubhuset.

Her er lunt og rart, og så dufter der af lige dele gammelt sommerhus, på den hyggelige måde vel at mærke, og kaffe.

"Vi har ansøgt kommunen om et nyt loft og nye el-installationer. Men ellers klarer vi alting selv. Vi skal for eksempel snart sætte køkkenet i stand med en gang maling, og så vil vi sy nogle forhæng. ," fortæller Birgitte Nielsen, der er pensioneret intensiv-sygeplejeske.

Nyanskaffelser eller ej, klubhuset står, som det efter alt at dømme har stået i mange år. På væggen hænger billeder fra forskellige begivenheder, der har fundet sted i årenes løb. På en stor, pink turneringsopslagstavle fra DGI hænger diverse opslag om kommende arrangementer, og ved den ene endevæg blander blanke pokaler sig med blå ringbind og et par lyserøde orkideer i potter.

"Vi er gode til selv at tage fat og klare os selv. Blandt andet mødes vi to gange om året til en arbejdsdag, som bliver efterfulgt af en frokost," fortæller Birgitte Nielsen og fortsætter;

"Alle er indstillet på at træde til, også på den sociale front. For hører vi om nogen, der er blevet alene, så tager vi hånd om vedkommende. Folk er meget omsorgsfulde og opmærksomme på hinanden. Vi kan mærke, hvis der er en, som hænger lidt med næbbet. Så er vi der for hinanden. Sjovt nok er vi flere pensionerede sygeplejesker. Så måske derfor er vi gode til at tage os af hinanden."

For hyggens skyld Birgitte Nielsen fortæller, at det i virkeligheden var sådan hun selv startede til petanque. Med andre ord har hun selv prøvet at stå som helt ny i klubben, efter at hun lige havde mistet sin mand.

"Det var Skærtorsdag i 2013," bryder Erik Fristrøm ind. Der er pause fra spillet, og stilheden i klubhuset er blevet afløst af en ivrig snakken fra glade medlemmer med røde kinder, og næser.

Erik Fristrøm er en af dem. Han har sat sig ved siden af Birgitte Nielsen og deltager gerne i samtalen.

Men der er en særlig grund til, at han husker Skærtorsdag i 2013, for den dag blev han forelsket i Birgitte Nielsen, fortæller han. Begge var blevet alene, og i dag danner de par. Hun omtaler ham som 'min kæreste'.

"Man tager ikke hvad som helst, når det er tredje gang," siger hun, og sender Erik Fristrøm et stort, intenst smil.

"Der er flere, som har fundet hinanden i petanque-klubben," fortæller hun, og retter et øjeblik opmærksomheden mod kassemesteren. I hånden hun har nogle mønter. De klirrer i metaldåsen, når hun slipper dem, mens hun tæller: 'To, fire, seks.'

"Det er for kaffen", siger hun, og tager tråden op igen for at komme med en opfordring;

"Du må gerne skrive, at alle er velkomne, også selvom man har et handicap. Det er blandt andet derfor, jeg har denne lillafarvede jakke på i dag. For hvis nogle ikke ser så godt, så kan jeg stille mig ved den lille kugle, så de ved, hvor de skal sigte imod."

Ifølge Birgitte Nielsen er der i år syv medlemmer i klubben som fylder 80 år. Selv bliver hun 70 år.

Slangerup Petanque Klub har to grupper af medlemmer. Der er dem, som stiller op i konkurrencer, og som mødes hver onsdag eftermiddag og søndag, og så er der 'hyggeholdet', som mødes hver tirsdag og torsdag formiddag.

"Søndag eftermiddag spiller jeg ikke. Der skal vi være sammen med familien," slår hun fast og tilføjer:

"Jeg er på hyggeholdet, jeg spiller bare for sjov."

Jubilæet holdes den 12. marts 2020. Læs mere på: www.spc-slangerup.dk