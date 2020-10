21-årige Peter bag ny gårdbutik: Her får kvæget mad ad libitum

Her har været slagteri i flere årtier, og Peter fortæller, at han som lille sad i barnevognen og så på, mens man i slagteriet stod og skar kød.

"Slagteriet er stadig min fars, men gårdbutikken bliver min egen. Jeg går meget op i, at dyrene har det godt. Det gør andre også, for folk vil gerne have kød fra frilandskvæg, altså fra kvæg der har haft et godt liv. Mine køer skal ikke mangle noget, de får mad ad libitum, og så kan de gå ud og ind, som de vil om vinteren, og om sommeren går de ude hele tiden," fortæller Peter og tilføjer:

"Det er sjovt at se dyrene vokse, og at sørge for at de har det godt, og så ved jeg, at det er god kvalitet vi leverer."