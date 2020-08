20 år med majestætiske jægere og små pjevser

"Jeg har altid været et 'kattemenneske.' Jeg er ikke så meget til hunde, så da vi flyttede ind, og der i forvejen var en hundepension her, lå det her ligefor. Først med fem bure. Så med 10 bure. Og så lidt flere," fortæller hun om, hvordan hun endte med at være indehaver af en kattepension.

"Der skal tømmes en god del kattebakker, og det er ikke noget, jeg bliver millionær af. Der er også meget, man giver afkald på; som at holde ferie samtidig med alle andre, for det er i ferierne, vi har mest travlt. Men det er super hyggeligt, når man er så glad for katte, som jeg er. De, der tror, at kattene ikke har personlighed, kan nok ikke aflæse deres signaler. For de er meget forskellig, og jeg elsker at stå op og gå ud og hilse på dem alle sammen. Mange af dem er jo stamkunder, som man med tiden lærer at kende, ligesom man også lærer deres ejere at kende. De fleste af dem kommer herfra, men vi har også kunder, der gerne kører fra hele Sjælland og fra København for at få dem passet her." konstaterer hun.