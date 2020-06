167 tons CO2 sparet i 2019

Bygninger og transport

Frederikssund Kommunes CO2-udledning kommer primært fra de kommunale bygningers energiforbrug samt fra transport. Og det er også inden for disse to områder, at reduktionerne af CO2-udledningen er sket. Udledningen fra den kommunale bygningsmasse er således fra 2018 til 2019 faldet med 93 tons CO2 (1,4%). Det skyldes primært en række energiforbedrende foranstaltninger, der er foretaget i perioden, samt større opmærksomhed på brug af lys og varme. Samtidig er udledningen fra den kommunale bilkørsel faldet med 74 tons (10,6%), hvilket skyldes den kontinuerlige fornyelse af den kommunale bilpark til køretøjer med en bedre brændstoføkonomi. Med budgettet for 2020 blev der endvidere afsat penge til at begynde at indføre hybrid- og elbiler.