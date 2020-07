En 16-årig ung mand fra Jærgespris er sigtet for hærværk. Foto: Arkiv

16-årig ung mand hamrede en skovl i bilrude

En 16-årig ung mand fra Jærgspris er sigtet for hærværk. Det oplyser Nordsjællands Politi i kølvandet på en episode natten til søndag.

Her opdagede en 54-årig mand fra Egelundsvej, at forruden på hans bil var ved at blive smadret af en ung mand med en skovl.